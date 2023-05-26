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Два ингредиента - и завтрак готов: рецепт, ради которого все будут бежать на кухню

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пышный омлет приготовить легко
Пышный омлет приготовить легко. Фото apostrophe.ua

Лучший омлет получается вот так!

Завтрак – важный прием пищи, который не следует пропускать. Сытный или легкий завтрак- все это зависит от ваших предпочтений, но все же при приготовлении первого приема пищи обратите внимание на натуральность, его питательность, скорость и вкус.

Сегодня мы вместе с Ukr.media приготовим вкусный и пышный омлет всего из двух ингредиентов. Готовится он без всякого масла, главное здесь – соблюсти пропорцию! Омлет по этому рецепту выходит всегда.

Как приготовить пышный омлет

Ингредиенты:

  • яйцо;
  • молоко;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Возьмите столько яиц, сколько обычно готовите на себя или семью. Взбейте в однородную яичную массу вилкой.
  2. Отмерьте с помощью стакана, сколько получилось яичной массы – ровно столько же налейте молока.
  3. Посолите, перемешайте вилкой до однородности вилкой.
  4. Перелейте в посуду с толстыми стенками. Поставьте в кастрюлю с водой до середины посуды. Доведите до кипения, убавьте огонь, готовьте омлет под крышкой 20 минут.
  5. Готовый омлет извлеките из кастрюли и переверните на блюдо. Блюдо готово, приятного аппетита.

Ранее "Телеграф" рассказывал о хитростях приготовления аппетитного омлета. Эти секреты помогут вам приготовить потрясающее блюдо

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#Рецепт #Завтрак #Омлет #Готовим дома