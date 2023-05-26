Два ингредиента - и завтрак готов: рецепт, ради которого все будут бежать на кухню
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Лучший омлет получается вот так!
Завтрак – важный прием пищи, который не следует пропускать. Сытный или легкий завтрак- все это зависит от ваших предпочтений, но все же при приготовлении первого приема пищи обратите внимание на натуральность, его питательность, скорость и вкус.
Сегодня мы вместе с Ukr.media приготовим вкусный и пышный омлет всего из двух ингредиентов. Готовится он без всякого масла, главное здесь – соблюсти пропорцию! Омлет по этому рецепту выходит всегда.
Как приготовить пышный омлет
Ингредиенты:
- яйцо;
- молоко;
- соль.
Способ приготовления:
- Возьмите столько яиц, сколько обычно готовите на себя или семью. Взбейте в однородную яичную массу вилкой.
- Отмерьте с помощью стакана, сколько получилось яичной массы – ровно столько же налейте молока.
- Посолите, перемешайте вилкой до однородности вилкой.
- Перелейте в посуду с толстыми стенками. Поставьте в кастрюлю с водой до середины посуды. Доведите до кипения, убавьте огонь, готовьте омлет под крышкой 20 минут.
- Готовый омлет извлеките из кастрюли и переверните на блюдо. Блюдо готово, приятного аппетита.
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