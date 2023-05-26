Два інгредієнти — і сніданок готовий: рецепт, заради якого всі бігтимуть на кухню
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Найкращий омлет виходить ось так!
Сніданок – важливий прийом їжі, який слід пропускати. Ситний або легкий сніданок — все це залежить від ваших уподобань, але все ж таки при приготуванні першого прийому їжі зверніть увагу на натуральність, його поживність, швидкість і смак.
Сьогодні ми разом з Ukr.media приготуємо смачний та пишний омлет із двох інгредієнтів. Готується він без жодної олії, головне тут — дотриматися пропорції! Омлет за цим рецептом виходить завжди.
Як приготувати омлет
Інгредієнти:
- яйце;
- молоко;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Візьміть стільки яєць, скільки зазвичай готуєте на себе чи сім’ю. Збийте в однорідну яєчну масу вилкою.
- Відміряйте за допомогою склянки, скільки вийшло яєчної маси — рівно стільки ж налийте молока.
- Посоліть, перемішайте вилкою до однорідності вилкою.
- Перелийте в посуд із товстими стінками. Поставте в каструлю із водою до середини посуду. Доведіть до кипіння, зменште вогонь, готуйте омлет під кришкою 20 хвилин.
- Готовий омлет вийміть із каструлі та переверніть на блюдо. Страва готова, смачного.
Раніше "Телеграф" розповідав про хитрощі приготування апетитного омлету. Ці секрети допоможуть вам приготувати чудову страву.