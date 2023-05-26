Два інгредієнти — і сніданок готовий: рецепт, заради якого всі бігтимуть на кухню

Найкращий омлет виходить ось так!

Сніданок – важливий прийом їжі, який слід пропускати. Ситний або легкий сніданок — все це залежить від ваших уподобань, але все ж таки при приготуванні першого прийому їжі зверніть увагу на натуральність, його поживність, швидкість і смак.

Сьогодні ми разом з Ukr.media приготуємо смачний та пишний омлет із двох інгредієнтів. Готується він без жодної олії, головне тут — дотриматися пропорції! Омлет за цим рецептом виходить завжди.

Як приготувати омлет

Інгредієнти:

яйце;

молоко;

сіль.

Спосіб приготування:

Візьміть стільки яєць, скільки зазвичай готуєте на себе чи сім’ю. Збийте в однорідну яєчну масу вилкою. Відміряйте за допомогою склянки, скільки вийшло яєчної маси — рівно стільки ж налийте молока. Посоліть, перемішайте вилкою до однорідності вилкою. Перелийте в посуд із товстими стінками. Поставте в каструлю із водою до середини посуду. Доведіть до кипіння, зменште вогонь, готуйте омлет під кришкою 20 хвилин. Готовий омлет вийміть із каструлі та переверніть на блюдо. Страва готова, смачного.

Раніше "Телеграф" розповідав про хитрощі приготування апетитного омлету. Ці секрети допоможуть вам приготувати чудову страву.