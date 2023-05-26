Два баклажана и полкило фарша: рецепт рулета станет хитом этого лета
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Все ингредиенты вы найдете у себя в холодильнике
С баклажанами можно приготовить множество вкусных и быстрых блюд. Это универсальный продукт, который можно жарить на сковороде, добавлять в рагу или запекать в духовке.
Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" приготовим необычные баклажанные рулеты с мясом. Такое блюдо придется по вкусу многим — оно выглядит аппетитно, а готовится быстро и легко.
Как приготовить баклажанные рулеты с мясом
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.;
- фарш – 500 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- соль – 1,5 ч.л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- кориандр – 0,5 ч. л.;
- перец черный молотый – 0,5 ч. л.;
- кинза – 20 г;
- сметана – 200 г;
- яйцо – 2 шт.;
- мука – 70 г.
Способ приготовления:
- Баклажаны нарезать на тонкие горизонтальные ломтики, выложить на дуршлаг. Ломтики посыпать чайной ложкой соли, оставить пропитываться на полчаса.
- Лук пропустить через мясорубку, выложить в фарш вместе с солью, паприкой, кориандром и черным молотым перцем. Отдельно для кляра нужно смешать сметану, яйца и муку.
- Мелко нашинковать кинзу, добавить в фарш, перемешать.
- Выложить фарш на баклажанные ломтики, свернуть в рулеты, скрепить шпажками.
- В сковороде разогреть 200 мл растительного масла. Окунуть каждый рулет в кляр, выложить в раскаленное масло. Обжарить баклажанные рулеты до золотистого цвета с обеих сторон.
Если вам захотелось баклажанов с дымком, но нет возможности выехать на природу, не расстраивайтесь. Такое блюдо легко можно приготовить дома.