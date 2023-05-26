Два баклажана и полкило фарша: рецепт рулета станет хитом этого лета

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С баклажанами можно приготовить множество вкусных и быстрых блюд. Это универсальный продукт, который можно жарить на сковороде, добавлять в рагу или запекать в духовке.

Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" приготовим необычные баклажанные рулеты с мясом. Такое блюдо придется по вкусу многим — оно выглядит аппетитно, а готовится быстро и легко.

Как приготовить баклажанные рулеты с мясом

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.;

фарш – 500 г;

лук репчатый – 1 шт.;

соль – 1,5 ч.л.;

паприка – 1 ч. л.;

кориандр – 0,5 ч. л.;

перец черный молотый – 0,5 ч. л.;

кинза – 20 г;

сметана – 200 г;

яйцо – 2 шт.;

мука – 70 г.

Способ приготовления:

Баклажаны нарезать на тонкие горизонтальные ломтики, выложить на дуршлаг. Ломтики посыпать чайной ложкой соли, оставить пропитываться на полчаса. Лук пропустить через мясорубку, выложить в фарш вместе с солью, паприкой, кориандром и черным молотым перцем. Отдельно для кляра нужно смешать сметану, яйца и муку. Мелко нашинковать кинзу, добавить в фарш, перемешать. Выложить фарш на баклажанные ломтики, свернуть в рулеты, скрепить шпажками. В сковороде разогреть 200 мл растительного масла. Окунуть каждый рулет в кляр, выложить в раскаленное масло. Обжарить баклажанные рулеты до золотистого цвета с обеих сторон.

Если вам захотелось баклажанов с дымком, но нет возможности выехать на природу, не расстраивайтесь. Такое блюдо легко можно приготовить дома.