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Два баклажани і півкіло фаршу: рецепт рулету стане хітом цього літа

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Баклажанні рулети з м’ясом — ситна та вітамінна страва
Баклажанні рулети з м’ясом — ситна та вітамінна страва. Фото babusyni-retsepty

Усі інгредієнти ви знайдете у себе в холодильнику

З баклажанами можна приготувати безліч смачних та швидких страв. Це універсальний продукт, який можна смажити на сковороді, додавати в рагу або запікати в духовці.

Сьогодні разом із "Бабусиними рецептами" приготуємо незвичайні баклажанні рулети з м’ясом. Така страва сподобається багатьом — вона виглядає апетитно, а готується швидко і легко.

Як приготувати баклажанні рулети з м’ясом

Інгредієнти:

  • баклажани — 2 шт.;
  • фарш – 500 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • сіль — 1,5 ч.л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • коріандр — 0,5 ч. л.;
  • перець чорний мелений – 0,5 ч. л.;
  • кінза – 20 г;
  • сметана – 200 г;
  • яйце – 2 шт.;
  • борошно — 70 г.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани нарізати на тонкі горизонтальні скибочки, викласти на друшляк. Скибочки посипати чайною ложкою солі, залишити просочуватися на півгодини.
  2. Цибулю пропустити через м’ясорубку, викласти у фарш разом із сіллю, паприкою, коріандром та чорним меленим перцем. Окремо для кляру потрібно змішати сметану, яйця та борошно.
  3. Дрібно нашаткувати кінзу, додати у фарш, перемішати.
  4. Викласти фарш на баклажанні скибочки, згорнути в рулети, скріпити шпажками.
  5. У сковороді розігріти 200 мл олії. Занурити кожен рулет у кляр, викласти в розпечену олію. Обсмажити баклажанні рулети до золотистого кольору з обох боків.

Якщо вам захотілося баклажанів з димком, але немає можливості виїхати на природу, не засмучуйтесь. Таку страву легко можна приготувати вдома.

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