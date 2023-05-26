Два баклажани і півкіло фаршу: рецепт рулету стане хітом цього літа
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Усі інгредієнти ви знайдете у себе в холодильнику
З баклажанами можна приготувати безліч смачних та швидких страв. Це універсальний продукт, який можна смажити на сковороді, додавати в рагу або запікати в духовці.
Сьогодні разом із "Бабусиними рецептами" приготуємо незвичайні баклажанні рулети з м’ясом. Така страва сподобається багатьом — вона виглядає апетитно, а готується швидко і легко.
Як приготувати баклажанні рулети з м’ясом
Інгредієнти:
- баклажани — 2 шт.;
- фарш – 500 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- сіль — 1,5 ч.л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- коріандр — 0,5 ч. л.;
- перець чорний мелений – 0,5 ч. л.;
- кінза – 20 г;
- сметана – 200 г;
- яйце – 2 шт.;
- борошно — 70 г.
Спосіб приготування:
- Баклажани нарізати на тонкі горизонтальні скибочки, викласти на друшляк. Скибочки посипати чайною ложкою солі, залишити просочуватися на півгодини.
- Цибулю пропустити через м’ясорубку, викласти у фарш разом із сіллю, паприкою, коріандром та чорним меленим перцем. Окремо для кляру потрібно змішати сметану, яйця та борошно.
- Дрібно нашаткувати кінзу, додати у фарш, перемішати.
- Викласти фарш на баклажанні скибочки, згорнути в рулети, скріпити шпажками.
- У сковороді розігріти 200 мл олії. Занурити кожен рулет у кляр, викласти в розпечену олію. Обсмажити баклажанні рулети до золотистого кольору з обох боків.
Якщо вам захотілося баклажанів з димком, але немає можливості виїхати на природу, не засмучуйтесь. Таку страву легко можна приготувати вдома.