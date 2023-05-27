Ни яиц, ни сахара, ни даже сметаны: рецепт супервкусного печенья за копейки

Самый простой рецепт выпечки

У многих домашний уют ассоциируется именно с домашней выпечкой. Аромат домашних десертов — один из самых приятных. Сразу вспоминается детство и родительский дом.

Но очень часто мамины или бабушкины вкусности требуют большого количества ингредиентов и времени. Shuba предлагает нам бюджетный рецепт печенья — для него не нужны ни яйца, ни сахар, ни даже сметана со сливочным маслом. Единственное, на что здесь нужно обратить внимание — это варенье. Оно не должно быть слишком жидким. Для такого печенья хорошо подойдет смородиновое, малиновое, яблочное, абрикосовое или вишневое варенье. Берем продукты и начинаем готовить!

Как приготовить печенье к чаю

Ингредиенты на 15 порций:

мука — 2 ст.;

манная крупа — 0.5 ст.;

варенье — 0.5 ст.;

растительное масло — 0.5 ст.;

бананы — 0.5 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ваниль — по вкусу.

Способ приготовления:

Положите в глубокую миску половину банана и разомните его вилкой. Добавьте варенье и растительное масло, перемешайте. Добавьте в смесь манную крупу, хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут, чтобы манка разбухла. Смешайте муку с разрыхлителем и в 2-3 подхода введите в тесто, каждый раз хорошо размешивая его, чтобы не образовывалось комочков. Сформируйте из теста шарики и выложите их на стеленный пергаментной бумагой противень. Выпекайте в разогретой на 180 градусов духовке в течение 35 минут.

А если добавите в печенье один ингредиент, она будет оставаться пышной долгое время. Этот лайфхак вам точно пригодится!