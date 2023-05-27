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Ни яиц, ни сахара, ни даже сметаны: рецепт супервкусного печенья за копейки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Рецепт такого печенья станет вашим любимым
Рецепт такого печенья станет вашим любимым. Фото shuba.life

Самый простой рецепт выпечки

У многих домашний уют ассоциируется именно с домашней выпечкой. Аромат домашних десертов — один из самых приятных. Сразу вспоминается детство и родительский дом.

Но очень часто мамины или бабушкины вкусности требуют большого количества ингредиентов и времени. Shuba предлагает нам бюджетный рецепт печенья — для него не нужны ни яйца, ни сахар, ни даже сметана со сливочным маслом. Единственное, на что здесь нужно обратить внимание — это варенье. Оно не должно быть слишком жидким. Для такого печенья хорошо подойдет смородиновое, малиновое, яблочное, абрикосовое или вишневое варенье. Берем продукты и начинаем готовить!

Как приготовить печенье к чаю

Ингредиенты на 15 порций:

  • мука — 2 ст.;
  • манная крупа — 0.5 ст.;
  • варенье — 0.5 ст.;
  • растительное масло — 0.5 ст.;
  • бананы — 0.5 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • ваниль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Положите в глубокую миску половину банана и разомните его вилкой. Добавьте варенье и растительное масло, перемешайте.
  2. Добавьте в смесь манную крупу, хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут, чтобы манка разбухла.
  3. Смешайте муку с разрыхлителем и в 2-3 подхода введите в тесто, каждый раз хорошо размешивая его, чтобы не образовывалось комочков.
  4. Сформируйте из теста шарики и выложите их на стеленный пергаментной бумагой противень. Выпекайте в разогретой на 180 градусов духовке в течение 35 минут.

А если добавите в печенье один ингредиент, она будет оставаться пышной долгое время. Этот лайфхак вам точно пригодится!

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#Рецепт #Печенье #Готовим дома