Ні яєць, ні цукру, ні навіть сметани: рецепт суперсмачного печива за копійки

Найпростіший рецепт випічки

У багатьох домашній затишок асоціюється саме з домашньою випічкою. Аромат домашніх десертів — один із найприємніших. Відразу згадується дитинство та батьківський будинок.

Але дуже часто мамині або бабусині смаколики вимагають великої кількості інгредієнтів та часу. Shuba пропонує нам бюджетний рецепт печива — для нього не потрібні ні яйця, ні цукор, ні навіть сметана з вершковим маслом. Єдине, на що тут треба звернути увагу, — це варення. Воно не повинно бути надто рідким. Для такого печива добре підійде смородинове, малинове, яблучне, абрикосове або вишневе варення. Беремо продукти та починаємо готувати!

Як приготувати печиво до чаю

Інгредієнти на 15 порцій:

борошно — 2 ст.;

манна крупа — 0.5 ст.;

варення — 0.5 ст.;

рослинна олія — 0.5 ст.;

банани — 0.5 шт.;

розпушувач — 1 ч. л.;

ваніль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Покладіть у глибоку миску половину банана і розімніть його вилкою. Додайте варення та олію, перемішайте. Додайте в суміш манну крупу, добре перемішайте і залиште на 10-15 хвилин, щоб манка розбухла. Змішайте борошно з розпушувачем і у 2-3 підходи введіть в тісто, щоразу добре розмішуючи його, щоб не утворювалося грудочок. Сформуйте з тіста кульки та викладіть їх на лист пергаментного паперу деко. Випікайте у розігрітій на 180 градусів духовці протягом 35 хвилин.

А якщо додайте до печива один інгредієнт, вона залишатиметься пишною довгий час. Цей лайфхак вам знадобиться!