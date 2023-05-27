Укр

Дешево и сытно: за рецептом заливного пирога будут охотиться все знакомые

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рецепт такого заливного пирога станет вашей палочкой-выручалочкой
Рецепт такого заливного пирога станет вашей палочкой-выручалочкой. Фото shuba.life

Одно блюдо сможет накормить всю семью

Заливной пирог — одно из самых простых блюд. Готовится он быстро и дешево. Для начинки можно использовать практически все, что есть в холодильнике: от сладкого варенья до яиц с зеленью, колбасой, грибами или сыром.

Именно такой пирог по рецепту Shuba мы сегодня и приготовим. В качестве начинки используем яйцо, зеленый лук и грибы. Получится очень сытно и вкусно.

Как приготовить заливной пирог с яйцом, зеленым луком и грибами

Ингредиенты на 6 порций

Для теста:

  • кефир — 410 мл;
  • мука пшеничная — 320 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • масло подсолнечное — 50 мл;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сода пищевая — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.

Для начинки:

  • яйца — 6 шт.;
  • зеленый лук — 100 г;
  • масло сливочное — 30 г;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • соль — 1 ч. л.;
  • грибы шампиньоны — 500 г;
  • лук — 1 шт.

Для смазывания формы и пирога:

  • масло подсолнечное, масло сливочное — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Приготовьте тесто. Яйца взбейте до однородности в миске. Добавьте кефир и растительное масло. Добавьте сахар и соль. Все хорошо взбейте венчиком.
  2. В яичную смесь в два захода добавьте просеянную муку вместе с содой. Перемешайте каждый раз венчиком.
  3. Полученное тесто перемешайте и оставьте на 20 минут, больше не перемешивая.
  4. Тем временем приготовьте начинку. Почистите, промойте и нарежьте грибы и лук, поставьте жариться на сковороде на растительном масле.
  5. Отварите яйца и охладите. Промойте и мелко нашинкуйте зеленый лук. Сваренные яйца почистите, мелко нарежьте и отставьте.
  6. Форму для выпечки смажьте растительным маслом, залейте в нее половину теста. На тесто выложите сначала грибы с луком, а на них — яйца с зеленым луком.
  7. Залейте все оставшимся тестом.
  8. Выпекайте в разогретой до 170 °С духовке 40 минут. Достаньте и смажьте сливочным маслом. Дайте остыть и достаньте из формы. Приятного аппетита!

Кстати, чтобы яйца быстро сварились и не потрескались, можно воспользоваться нехитрыми способами. Они сделают приготовление пирога проще.

Теги:
#Рецепт #Готовим дома #Заливной пирог