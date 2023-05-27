Дешево и сытно: за рецептом заливного пирога будут охотиться все знакомые

Одно блюдо сможет накормить всю семью

Заливной пирог — одно из самых простых блюд. Готовится он быстро и дешево. Для начинки можно использовать практически все, что есть в холодильнике: от сладкого варенья до яиц с зеленью, колбасой, грибами или сыром.

Именно такой пирог по рецепту Shuba мы сегодня и приготовим. В качестве начинки используем яйцо, зеленый лук и грибы. Получится очень сытно и вкусно.

Как приготовить заливной пирог с яйцом, зеленым луком и грибами

Ингредиенты на 6 порций

Для теста:

кефир — 410 мл;

мука пшеничная — 320 г;

яйца — 2 шт.;

масло подсолнечное — 50 мл;

соль — 1 ч. л.;

сода пищевая — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.

Для начинки:

яйца — 6 шт.;

зеленый лук — 100 г;

масло сливочное — 30 г;

перец черный молотый — по вкусу;

соль — 1 ч. л.;

грибы шампиньоны — 500 г;

лук — 1 шт.

Для смазывания формы и пирога:

масло подсолнечное, масло сливочное — по вкусу.

Способ приготовления:

Приготовьте тесто. Яйца взбейте до однородности в миске. Добавьте кефир и растительное масло. Добавьте сахар и соль. Все хорошо взбейте венчиком. В яичную смесь в два захода добавьте просеянную муку вместе с содой. Перемешайте каждый раз венчиком. Полученное тесто перемешайте и оставьте на 20 минут, больше не перемешивая. Тем временем приготовьте начинку. Почистите, промойте и нарежьте грибы и лук, поставьте жариться на сковороде на растительном масле. Отварите яйца и охладите. Промойте и мелко нашинкуйте зеленый лук. Сваренные яйца почистите, мелко нарежьте и отставьте. Форму для выпечки смажьте растительным маслом, залейте в нее половину теста. На тесто выложите сначала грибы с луком, а на них — яйца с зеленым луком. Залейте все оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 170 °С духовке 40 минут. Достаньте и смажьте сливочным маслом. Дайте остыть и достаньте из формы. Приятного аппетита!

Кстати, чтобы яйца быстро сварились и не потрескались, можно воспользоваться нехитрыми способами. Они сделают приготовление пирога проще.