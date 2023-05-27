Дешево и сытно: за рецептом заливного пирога будут охотиться все знакомые
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Одно блюдо сможет накормить всю семью
Заливной пирог — одно из самых простых блюд. Готовится он быстро и дешево. Для начинки можно использовать практически все, что есть в холодильнике: от сладкого варенья до яиц с зеленью, колбасой, грибами или сыром.
Именно такой пирог по рецепту Shuba мы сегодня и приготовим. В качестве начинки используем яйцо, зеленый лук и грибы. Получится очень сытно и вкусно.
Как приготовить заливной пирог с яйцом, зеленым луком и грибами
Ингредиенты на 6 порций
Для теста:
- кефир — 410 мл;
- мука пшеничная — 320 г;
- яйца — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 50 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- сода пищевая — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.
Для начинки:
- яйца — 6 шт.;
- зеленый лук — 100 г;
- масло сливочное — 30 г;
- перец черный молотый — по вкусу;
- соль — 1 ч. л.;
- грибы шампиньоны — 500 г;
- лук — 1 шт.
Для смазывания формы и пирога:
- масло подсолнечное, масло сливочное — по вкусу.
Способ приготовления:
- Приготовьте тесто. Яйца взбейте до однородности в миске. Добавьте кефир и растительное масло. Добавьте сахар и соль. Все хорошо взбейте венчиком.
- В яичную смесь в два захода добавьте просеянную муку вместе с содой. Перемешайте каждый раз венчиком.
- Полученное тесто перемешайте и оставьте на 20 минут, больше не перемешивая.
- Тем временем приготовьте начинку. Почистите, промойте и нарежьте грибы и лук, поставьте жариться на сковороде на растительном масле.
- Отварите яйца и охладите. Промойте и мелко нашинкуйте зеленый лук. Сваренные яйца почистите, мелко нарежьте и отставьте.
- Форму для выпечки смажьте растительным маслом, залейте в нее половину теста. На тесто выложите сначала грибы с луком, а на них — яйца с зеленым луком.
- Залейте все оставшимся тестом.
- Выпекайте в разогретой до 170 °С духовке 40 минут. Достаньте и смажьте сливочным маслом. Дайте остыть и достаньте из формы. Приятного аппетита!
Кстати, чтобы яйца быстро сварились и не потрескались, можно воспользоваться нехитрыми способами. Они сделают приготовление пирога проще.