Дешево та ситно: за рецептом заливного пирога полюватимуть усі знайомі

Одна страва зможе нагодувати всю родину

Заливний пиріг — одна з найпростіших страв. Готується він швидко та дешево. Для начинки можна використовувати практично все, що є в холодильнику: від солодкого варення до яєць із зеленню, ковбасою, грибами чи сиром.

Саме такий пиріг за рецептом Shuba ми сьогодні й приготуємо. Як начинку використовуємо яйце, зелену цибулю та гриби. Вийде дуже ситно та смачно.

Як приготувати заливний пиріг з яйцем, зеленою цибулею та грибами.

Інгредієнти на 6 порцій

Для тіста:

кефір — 410 мл;

борошно пшеничне — 320 г;

яйця — 2 шт.;

олія соняшникова — 50 мл;

сіль — 1 ч. л.;

сода харчова — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.

Для начинки:

яйця — 6 шт.;

зелена цибуля — 100 г;

масло вершкове — 30 г;

перець чорний мелений — до свого смаку;

сіль — 1 ч. л.;

гриби печериці — 500 г;

цибуля — 1 шт.

Для змащування форми та пирога:

олія соняшникова, олія вершкове — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Приготуйте тісто. Яйця збийте до однорідності у мисці. Додайте кефір та олію. Додайте цукор та сіль. Все добре збийте вінчиком. У яєчну суміш у два заходи додайте просіяне борошно разом з содою. Перемішуйте щоразу вінчиком. Отримане тісто перемішайте і залиште на 20 хвилин, більше не перемішуючи. Тим часом приготуйте начинку. Почистьте, промийте і наріжте гриби та цибулю, поставте смажитися на сковороді на олії. Відваріть яйця та охолодіть. Промийте і дрібно наріжте зелену цибулю. Зварені яйця почистьте, дрібно наріжте та відставте. Форму для випікання змастіть олією, залийте в неї половину тіста. На тісто викладіть спочатку гриби з цибулею, але в них — яйця із зеленим луком. Залийте все тістом, що залишилося. Випікайте в розігрітій до 170°С духовці 40 хвилин. Дістаньте та змастіть вершковим маслом. Дайте охолонути та дістаньте із форми. Смачного!

До речі, щоб яйця швидко зварилися та не потріскалися, можна скористатися нехитрими способами. Вони зроблять приготування пирога простішим.