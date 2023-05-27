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Пирог за 10 минут – это реально: хитрый рецепт с лавашем

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
На все приготовление можно потратить всего 10 минут
На все приготовление можно потратить всего 10 минут. Фото klopotenko.com

Будете готовить его постоянно

Быстрые вкусные рецепты – это краеугольный камень рациона современного человека, которому некогда постоянно готовить еду. Если вы уже пробовали яблочные пончики, обратите внимание на этот рецепт пирога в лаваше.

Он максимально просто и быстро готовится, подготовка продуктов и формирование пирога занимает буквально 10-15 минут, а остальное время – это духовка. Рецептом поделились на "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Лаваш – 2 больших пласта
  • Творог мягкий 9% – 200 г.
  • Сулугуни – 150 г.
  • Моцарелла – 150 г.
  • Твердый творог – 200-250 г (150 г в начинку и 50-100 г для посыпки)
  • Сливки 10% – 200 мл.
  • Яйца – 3 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Черный перец

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Вырезаем 4 листа лаваша под размер формы, выбранной для пирога. Все оставшиеся обрезки нарезаем произвольными кусочками и пока убираем в сторону.
  2. Яйца взбиваем венчиком, затем добавляем творог. Тщательно перемешиваем вилкой, пока масса не станет однородной.
  3. Добавляем тертые сыры: сулугуни, моцареллу и обычный твердый. Количество и виды сыров выбирайте по своему вкусу, но они должны быть плавкими.
  4. В массу вливаем 10% сливки, солим, перчим и хорошо все перемешиваем. Застилаем форму пергаментом.
  5. В форму выкладываем пару листьев лаваша, наверх распределяем несколько ложек начинки. На нее укладываем оставшиеся обрезки лаваша, а дальше снова начинку.
  6. Повторяем, пока не закончатся ингредиенты. Верхушку закрываем двумя оставшимися листьями целого лаваша.
  7. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Затем достаем, присыпаем твердым тертым сыром и запекаем еще несколько минут, пока творог не расплавится.

Блюдо очень напоминает хачапури. Прекрасно подойдет, чтобы разнообразить рацион, прямо как пикантная закуска из сельди.

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#Рецепт #Пирог #Лаваш #Пиріг