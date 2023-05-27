Пирог за 10 минут – это реально: хитрый рецепт с лавашем

Будете готовить его постоянно

Быстрые вкусные рецепты – это краеугольный камень рациона современного человека, которому некогда постоянно готовить еду. Если вы уже пробовали яблочные пончики, обратите внимание на этот рецепт пирога в лаваше.

Он максимально просто и быстро готовится, подготовка продуктов и формирование пирога занимает буквально 10-15 минут, а остальное время – это духовка. Рецептом поделились на "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Лаваш – 2 больших пласта

Творог мягкий 9% – 200 г.

Сулугуни – 150 г.

Моцарелла – 150 г.

Твердый творог – 200-250 г (150 г в начинку и 50-100 г для посыпки)

Сливки 10% – 200 мл.

Яйца – 3 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Черный перец

Пошаговый рецепт приготовления:

Вырезаем 4 листа лаваша под размер формы, выбранной для пирога. Все оставшиеся обрезки нарезаем произвольными кусочками и пока убираем в сторону. Яйца взбиваем венчиком, затем добавляем творог. Тщательно перемешиваем вилкой, пока масса не станет однородной. Добавляем тертые сыры: сулугуни, моцареллу и обычный твердый. Количество и виды сыров выбирайте по своему вкусу, но они должны быть плавкими. В массу вливаем 10% сливки, солим, перчим и хорошо все перемешиваем. Застилаем форму пергаментом. В форму выкладываем пару листьев лаваша, наверх распределяем несколько ложек начинки. На нее укладываем оставшиеся обрезки лаваша, а дальше снова начинку. Повторяем, пока не закончатся ингредиенты. Верхушку закрываем двумя оставшимися листьями целого лаваша. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Затем достаем, присыпаем твердым тертым сыром и запекаем еще несколько минут, пока творог не расплавится.

Блюдо очень напоминает хачапури. Прекрасно подойдет, чтобы разнообразить рацион, прямо как пикантная закуска из сельди.