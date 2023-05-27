Пирог за 10 минут – это реально: хитрый рецепт с лавашем
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Будете готовить его постоянно
Быстрые вкусные рецепты – это краеугольный камень рациона современного человека, которому некогда постоянно готовить еду. Если вы уже пробовали яблочные пончики, обратите внимание на этот рецепт пирога в лаваше.
Он максимально просто и быстро готовится, подготовка продуктов и формирование пирога занимает буквально 10-15 минут, а остальное время – это духовка. Рецептом поделились на "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Лаваш – 2 больших пласта
- Творог мягкий 9% – 200 г.
- Сулугуни – 150 г.
- Моцарелла – 150 г.
- Твердый творог – 200-250 г (150 г в начинку и 50-100 г для посыпки)
- Сливки 10% – 200 мл.
- Яйца – 3 шт.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Черный перец
Пошаговый рецепт приготовления:
- Вырезаем 4 листа лаваша под размер формы, выбранной для пирога. Все оставшиеся обрезки нарезаем произвольными кусочками и пока убираем в сторону.
- Яйца взбиваем венчиком, затем добавляем творог. Тщательно перемешиваем вилкой, пока масса не станет однородной.
- Добавляем тертые сыры: сулугуни, моцареллу и обычный твердый. Количество и виды сыров выбирайте по своему вкусу, но они должны быть плавкими.
- В массу вливаем 10% сливки, солим, перчим и хорошо все перемешиваем. Застилаем форму пергаментом.
- В форму выкладываем пару листьев лаваша, наверх распределяем несколько ложек начинки. На нее укладываем оставшиеся обрезки лаваша, а дальше снова начинку.
- Повторяем, пока не закончатся ингредиенты. Верхушку закрываем двумя оставшимися листьями целого лаваша.
- Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Затем достаем, присыпаем твердым тертым сыром и запекаем еще несколько минут, пока творог не расплавится.
Блюдо очень напоминает хачапури. Прекрасно подойдет, чтобы разнообразить рацион, прямо как пикантная закуска из сельди.