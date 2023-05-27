Пиріг за 10 хвилин — це реально: хитрий рецепт з лавашем

Будете готувати його постійно

Швидкі смачні рецепти — це наріжний камінь раціону сучасної людини, якій немає коли постійно готувати їжу. Якщо ви вже куштували яблучні пончики, зверніть увагу на цей рецепт пирога в лаваші.

Він максимально просто і швидко готується, підготовка та приготування продуктів займає буквально 10-15 хвилин, а решта часу — це духовка. Рецептом поділились на "Школа Життя".

Інгредієнти:

Лаваш – 2 великі пласти

Сир м’який 9% – 200 г.

Сулугуні – 150 г.

Моцарела – 150 г.

Твердий сир – 200-250 г (150 г в начинку та 50-100 г для посипання)

Вершки 10% – 200 мл.

Яйця – 3 шт.

Сіль – 0,5 ч.л.

Чорний перець

Покроковий рецепт приготування:

Вирізаємо 4 листи лаваша під розмір форми, яку обрали для пирога. Всі обрізки, що залишилися, нарізаємо довільними шматочками і поки прибираємо вбік. Яйця збиваємо вінчиком, потім додаємо сир. Ретельно перемішуємо виделкою, поки маса не стане однорідною. Додаємо терті сири: сулугуні, моцарелу та звичайний твердий. Кількість та види сирів обирайте на свій смак, але вони повинні бути плавкими. У масу вливаємо 10% вершки, солимо, перчимо і добре все перемішуємо. Застеляємо форму пергаментом. До форми викладаємо пару листів лаваша, наверх розподіляємо кілька ложок начинки. На неї укладаємо обрізки лаваша, що залишилися, а далі знову начинку. Повторюємо доти, доки не закінчаться інгредієнти. Верхівку закриваємо двома листами цілого лаваша, що залишилися. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Потім дістаємо, присипаємо твердим тертим сиром і запікаємо ще кілька хвилин, поки сир не розплавиться.

Страва дуже нагадує хачапурі. Чудово підійде, щоб урізноманітнити раціон, прямо як пікантна закуска з оселедця.