Пиріг за 10 хвилин — це реально: хитрий рецепт з лавашем
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Будете готувати його постійно
Швидкі смачні рецепти — це наріжний камінь раціону сучасної людини, якій немає коли постійно готувати їжу. Якщо ви вже куштували яблучні пончики, зверніть увагу на цей рецепт пирога в лаваші.
Він максимально просто і швидко готується, підготовка та приготування продуктів займає буквально 10-15 хвилин, а решта часу — це духовка. Рецептом поділились на "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Лаваш – 2 великі пласти
- Сир м’який 9% – 200 г.
- Сулугуні – 150 г.
- Моцарела – 150 г.
- Твердий сир – 200-250 г (150 г в начинку та 50-100 г для посипання)
- Вершки 10% – 200 мл.
- Яйця – 3 шт.
- Сіль – 0,5 ч.л.
- Чорний перець
Покроковий рецепт приготування:
- Вирізаємо 4 листи лаваша під розмір форми, яку обрали для пирога. Всі обрізки, що залишилися, нарізаємо довільними шматочками і поки прибираємо вбік.
- Яйця збиваємо вінчиком, потім додаємо сир. Ретельно перемішуємо виделкою, поки маса не стане однорідною.
- Додаємо терті сири: сулугуні, моцарелу та звичайний твердий. Кількість та види сирів обирайте на свій смак, але вони повинні бути плавкими.
- У масу вливаємо 10% вершки, солимо, перчимо і добре все перемішуємо. Застеляємо форму пергаментом.
- До форми викладаємо пару листів лаваша, наверх розподіляємо кілька ложок начинки. На неї укладаємо обрізки лаваша, що залишилися, а далі знову начинку.
- Повторюємо доти, доки не закінчаться інгредієнти. Верхівку закриваємо двома листами цілого лаваша, що залишилися.
- Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Потім дістаємо, присипаємо твердим тертим сиром і запікаємо ще кілька хвилин, поки сир не розплавиться.
Страва дуже нагадує хачапурі. Чудово підійде, щоб урізноманітнити раціон, прямо як пікантна закуска з оселедця.