Нужны только курица, банка и специи: как запечь курицу с хрустящей корочкой

Никакой больше возни на кухне!

Сегодня мы приготовим курицу в банке по одному из самых распространенных рецептов, ведь это очень легко. Для этого вам не нужно "танцевать с бубном" вокруг мяса.

По рецепту "Їсти" вам нужны только мясо, любимые специи и овощи. И запаситесь банкой – она вам тоже понадобится!

Как запечь курицу в банке

Ингредиенты:

1 тушка курицы;

1 луковица;

болгарский перец;

картофель

черный перец горошком, душистый перец, лавровые листья,

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Необходимо подготовить чистую трехлитровую банку и жестяную крышку. Курицу разморозить, нарезать кусками, промыть и избавиться от лишней влаги с помощью полотенца или салфетки. Картошку и болгарский перец помыть, почистить и порезать в куски. Количество овощей зависит от желания и размеров курицы. Если курица большая, овощей уйдет меньше – в банке просто не поместятся все ингредиенты. В банке нужно выкладывать все слоями: сначала слой мяса, посолить, поперчить и положить лавровый лист. Сверху выложить порезанные овощи, на них – куски мяса, посолить, поперчить и лавровый листик. Продолжать, пока не заполнится банка. Накрыть банку крышкой или обернуть горло фольгой. Банка с подготовленными ингредиентами поставить в холодную духовку на противень или на решетку. Включить духовку, выставить температуру 160º, запекать около 1,5 часов.

Кстати, в банке можно запечь удивительно вкусное сало. Этот рецепт настолько потрясающий, что это блюдо никогда не исчезнет с вашего стола.