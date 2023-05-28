Нужны только курица, банка и специи: как запечь курицу с хрустящей корочкой
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Никакой больше возни на кухне!
Сегодня мы приготовим курицу в банке по одному из самых распространенных рецептов, ведь это очень легко. Для этого вам не нужно "танцевать с бубном" вокруг мяса.
По рецепту "Їсти" вам нужны только мясо, любимые специи и овощи. И запаситесь банкой – она вам тоже понадобится!
Как запечь курицу в банке
Ингредиенты:
- 1 тушка курицы;
- 1 луковица;
- болгарский перец;
- картофель
- черный перец горошком, душистый перец, лавровые листья,
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Необходимо подготовить чистую трехлитровую банку и жестяную крышку.
- Курицу разморозить, нарезать кусками, промыть и избавиться от лишней влаги с помощью полотенца или салфетки.
- Картошку и болгарский перец помыть, почистить и порезать в куски. Количество овощей зависит от желания и размеров курицы. Если курица большая, овощей уйдет меньше – в банке просто не поместятся все ингредиенты.
- В банке нужно выкладывать все слоями: сначала слой мяса, посолить, поперчить и положить лавровый лист.
- Сверху выложить порезанные овощи, на них – куски мяса, посолить, поперчить и лавровый листик. Продолжать, пока не заполнится банка.
- Накрыть банку крышкой или обернуть горло фольгой.
- Банка с подготовленными ингредиентами поставить в холодную духовку на противень или на решетку.
- Включить духовку, выставить температуру 160º, запекать около 1,5 часов.
Кстати, в банке можно запечь удивительно вкусное сало. Этот рецепт настолько потрясающий, что это блюдо никогда не исчезнет с вашего стола.