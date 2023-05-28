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Нужны только курица, банка и специи: как запечь курицу с хрустящей корочкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Запеченное мясо в банке - хорошая идея для сытного ужина
Запеченное мясо в банке - хорошая идея для сытного ужина. Фото jisty.com.ua

Никакой больше возни на кухне!

Сегодня мы приготовим курицу в банке по одному из самых распространенных рецептов, ведь это очень легко. Для этого вам не нужно "танцевать с бубном" вокруг мяса.

По рецепту "Їсти" вам нужны только мясо, любимые специи и овощи. И запаситесь банкой – она вам тоже понадобится!

Как запечь курицу в банке

Ингредиенты:

  • 1 тушка курицы;
  • 1 луковица;
  • болгарский перец;
  • картофель
  • черный перец горошком, душистый перец, лавровые листья,
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Необходимо подготовить чистую трехлитровую банку и жестяную крышку.
  2. Курицу разморозить, нарезать кусками, промыть и избавиться от лишней влаги с помощью полотенца или салфетки.
  3. Картошку и болгарский перец помыть, почистить и порезать в куски. Количество овощей зависит от желания и размеров курицы. Если курица большая, овощей уйдет меньше – в банке просто не поместятся все ингредиенты.
  4. В банке нужно выкладывать все слоями: сначала слой мяса, посолить, поперчить и положить лавровый лист.
  5. Сверху выложить порезанные овощи, на них – куски мяса, посолить, поперчить и лавровый листик. Продолжать, пока не заполнится банка.
  6. Накрыть банку крышкой или обернуть горло фольгой.
  7. Банка с подготовленными ингредиентами поставить в холодную духовку на противень или на решетку.
  8. Включить духовку, выставить температуру 160º, запекать около 1,5 часов.

Кстати, в банке можно запечь удивительно вкусное сало. Этот рецепт настолько потрясающий, что это блюдо никогда не исчезнет с вашего стола.

Теги:
#Рецепт #Курица #Готовим дома #Запеченное мясо