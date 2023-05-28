Потрібні тільки курка, банка та спеції: як запекти курку з хрусткою скоринкою
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Ніякої більше метушні на кухні!
Сьогодні ми приготуємо курку в банку за одним із найпоширеніших рецептів, адже це дуже легко. Для цього вам не потрібно "танцювати з бубном" навколо м’яса.
За рецептом "Їсти" вам потрібні лише м’ясо, улюблені спеції та овочі. І запасіться банкою — вона вам теж знадобиться!
Як запекти курку в банку
Інгредієнти:
- 1 тушка курки;
- 1 цибулина;
- болгарський перець;
- картопля
- чорний перець горошком, запашний перець, лаврове листя, сіль за смаком.
Спосіб приготування:
- Необхідно підготувати чисту трилітрову банку та жерстяну кришку.
- Курку розморозити, нарізати шматками, промити та позбутися зайвої вологи за допомогою рушника або серветки.
- Картоплю та болгарський перець помити, почистити та порізати у шматки. Кількість овочів залежить від бажання та розмірів курки. Якщо курка велика, овочів піде менше – у банку просто не помістяться всі інгредієнти.
- У банку потрібно викладати все шарами: спочатку шар м’яса, посолити, поперчити та покласти лавровий лист.
- Зверху викласти порізані овочі, на них шматки м’яса, посолити, поперчити та лавровий лист. Продовжувати, доки не заповниться банка.
- Накрити банку кришкою або обернути горлечко фольгою.
- Банку з підготовленими інгредієнтами поставити в холодну духовку на деко або на решітку.
- Включити духовку, виставити температуру 160 º, запікати близько 1,5 години.
До речі, у банку можна запекти напрочуд смачне сало. Цей рецепт настільки приголомшливий, що ця страва ніколи не зникне з вашого столу.