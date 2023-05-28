Потрібні тільки курка, банка та спеції: як запекти курку з хрусткою скоринкою

Ніякої більше метушні на кухні!

Сьогодні ми приготуємо курку в банку за одним із найпоширеніших рецептів, адже це дуже легко. Для цього вам не потрібно "танцювати з бубном" навколо м’яса.

За рецептом "Їсти" вам потрібні лише м’ясо, улюблені спеції та овочі. І запасіться банкою — вона вам теж знадобиться!

Як запекти курку в банку

Інгредієнти:

1 тушка курки;

1 цибулина;

болгарський перець;

картопля

чорний перець горошком, запашний перець, лаврове листя, сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Необхідно підготувати чисту трилітрову банку та жерстяну кришку. Курку розморозити, нарізати шматками, промити та позбутися зайвої вологи за допомогою рушника або серветки. Картоплю та болгарський перець помити, почистити та порізати у шматки. Кількість овочів залежить від бажання та розмірів курки. Якщо курка велика, овочів піде менше – у банку просто не помістяться всі інгредієнти. У банку потрібно викладати все шарами: спочатку шар м’яса, посолити, поперчити та покласти лавровий лист. Зверху викласти порізані овочі, на них шматки м’яса, посолити, поперчити та лавровий лист. Продовжувати, доки не заповниться банка. Накрити банку кришкою або обернути горлечко фольгою. Банку з підготовленими інгредієнтами поставити в холодну духовку на деко або на решітку. Включити духовку, виставити температуру 160 º, запікати близько 1,5 години.

До речі, у банку можна запекти напрочуд смачне сало. Цей рецепт настільки приголомшливий, що ця страва ніколи не зникне з вашого столу.