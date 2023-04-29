Страва, яка має бути в кожному холодильнику: як запекти сало в банці

Закуска, яка буде актуальна і для перекушування, і на святковому столі

Сало широко застосовується в кулінарії з давніх-давен. Його відварюють у лушпинні цибулі, солять і запікають. Такий продукт можна вживати вприкуску з першими стравами або просто покласти на шматочок хліба.

Запекти сало в духовці за рецептом "Бабушкиних рецептів" – чудова ідея. Така апетитна нарізка стане прикрасою будь-якого столу!

Як запекти сало в банці

Інгредієнти:

2 кг сала з м’ясним прошарком;

20 г солі;

1 ч. л. коріандр;

1 ч. л. сушеного часнику;

2 ч. л. солодкої паприки;

0,5 ч. л. сухої гірчиці;

1 ч. л. чебрецю;

0,5 ч. л. червоного гострого перцю;

0,3 ч. л. кмину;

чорний мелений перець на свій смак.

Спосіб приготування:

Наріжте сало разом зі шкіркою на великі шматочки. В окремій ємності змішайте сіль з меленим коріандром та сушеним часником. Додайте солодку паприку, суху гірчицю, кмин та два види перцю. Добре перемішайте. Обваляйте кожен шматочок сала у пряній суміші з усіх боків. Укладіть його в банки, щільно утрамбовуючи. Закрийте кришками ємності. Помістіть банки на деко. Відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин. Знизьте нагрівання до 120 градусів. Запікайте сало ще півтори години. Потім щільно закрутіть банки кришками. Залишіть їх за кімнатної температури до повного остигання. Приголомшливе блюдо готове.

Сало відмінно підійде як до перших страв, так і до улюбленої картоплі. Смачного!