Страва, яка має бути в кожному холодильнику: як запекти сало в банці
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Закуска, яка буде актуальна і для перекушування, і на святковому столі
Сало широко застосовується в кулінарії з давніх-давен. Його відварюють у лушпинні цибулі, солять і запікають. Такий продукт можна вживати вприкуску з першими стравами або просто покласти на шматочок хліба.
Запекти сало в духовці за рецептом "Бабушкиних рецептів" – чудова ідея. Така апетитна нарізка стане прикрасою будь-якого столу!
Як запекти сало в банці
Інгредієнти:
- 2 кг сала з м’ясним прошарком;
- 20 г солі;
- 1 ч. л. коріандр;
- 1 ч. л. сушеного часнику;
- 2 ч. л. солодкої паприки;
- 0,5 ч. л. сухої гірчиці;
- 1 ч. л. чебрецю;
- 0,5 ч. л. червоного гострого перцю;
- 0,3 ч. л. кмину;
- чорний мелений перець на свій смак.
Спосіб приготування:
- Наріжте сало разом зі шкіркою на великі шматочки.
- В окремій ємності змішайте сіль з меленим коріандром та сушеним часником. Додайте солодку паприку, суху гірчицю, кмин та два види перцю. Добре перемішайте.
- Обваляйте кожен шматочок сала у пряній суміші з усіх боків. Укладіть його в банки, щільно утрамбовуючи. Закрийте кришками ємності.
- Помістіть банки на деко. Відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин. Знизьте нагрівання до 120 градусів. Запікайте сало ще півтори години.
- Потім щільно закрутіть банки кришками. Залишіть їх за кімнатної температури до повного остигання. Приголомшливе блюдо готове.
Сало відмінно підійде як до перших страв, так і до улюбленої картоплі. Смачного!