Блюдо, которое должно быть в каждом холодильнике: как запечь сало в банке
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Закуска, которая будет актуальна и для перекуса, и на праздничном столе
Сало широко применяется в кулинарии с давних времен. Его отваривают в луковой шелухе, солят и запекают. Такой продукт можно употреблять вприкуску с первыми блюдами или же просто положить на кусочек хлеба.
Запечь сало в духовке по рецепту "Бабушкиных рецептов" – отличная идея. Такая аппетитная нарезка послужит украшением любого стола!
Как запечь сало в банке
Ингредиенты:
- 2 кг сала с мясной прослойкой;
- 20 г соли;
- 1 ч. л. кориандр;
- 1 ч. л. сушеного чеснока;
- 2 ч. л. сладкой паприки;
- 0,5 ч. л. сухой горчицы;
- 1 ч. л. тимьяна;
- 0,5 ч. л. красного острого перца;
- 0,3 ч. л. тмина;
- черный молотый перец по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте сало вместе с кожурой на большие кусочки.
- В отдельной емкости смешайте соль с молотым кориандром и сушеным чесноком. Добавьте сладкую паприку, сухую горчицу, тмин и два вида перца. Хорошо перемешайте.
- Обваляйте каждый кусочек сала в пряной смеси со всех сторон. Уложите его в банки, плотно утрамбовывая. Закройте емкости крышками.
- Поместите банки на противень. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Снизьте нагрев до 120 градусов. Запекайте сало еще полтора часа.
- Затем плотно закрутите банки крышками. Оставьте их при комнатной температуре до полного остывания. Потрясающее блюдо готово.
Сало отлично подойдет как к первым блюдам, так и к любимому картофелю. Приятного аппетита!