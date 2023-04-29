Блюдо, которое должно быть в каждом холодильнике: как запечь сало в банке

Закуска, которая будет актуальна и для перекуса, и на праздничном столе

Сало широко применяется в кулинарии с давних времен. Его отваривают в луковой шелухе, солят и запекают. Такой продукт можно употреблять вприкуску с первыми блюдами или же просто положить на кусочек хлеба.

Запечь сало в духовке по рецепту "Бабушкиных рецептов" – отличная идея. Такая аппетитная нарезка послужит украшением любого стола!

Как запечь сало в банке

Ингредиенты:

2 кг сала с мясной прослойкой;

20 г соли;

1 ч. л. кориандр;

1 ч. л. сушеного чеснока;

2 ч. л. сладкой паприки;

0,5 ч. л. сухой горчицы;

1 ч. л. тимьяна;

0,5 ч. л. красного острого перца;

0,3 ч. л. тмина;

черный молотый перец по своему вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте сало вместе с кожурой на большие кусочки. В отдельной емкости смешайте соль с молотым кориандром и сушеным чесноком. Добавьте сладкую паприку, сухую горчицу, тмин и два вида перца. Хорошо перемешайте. Обваляйте каждый кусочек сала в пряной смеси со всех сторон. Уложите его в банки, плотно утрамбовывая. Закройте емкости крышками. Поместите банки на противень. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Снизьте нагрев до 120 градусов. Запекайте сало еще полтора часа. Затем плотно закрутите банки крышками. Оставьте их при комнатной температуре до полного остывания. Потрясающее блюдо готово.

Сало отлично подойдет как к первым блюдам, так и к любимому картофелю. Приятного аппетита!