Рецепт шарлотки с клубникой, который осилит даже ребенок
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Приготовьте раз — и будут просить постоянно
Шарлотка – пирог, который узнаете из тысячи даже с закрытыми глазами. Стоит один раз попробовать невесомый бисквит с хрустящей корочкой и нежными на вкус ягодами или фруктам внутри, как он навсегда останется в памяти.
Рецепт шарлотки с клубникой от Shuba простой — там нет молока, зато есть сладкая клубника, банан (по желанию) и летнее настроение. После такого десерта можно путешествовать или поспать!
Как приготовить шарлотку с клубникой
Ингредиенты на 8 порций:
- яйца — 6 шт.;
- клубника — 200 г;
- банан — 1 шт.;
- сахар — 1 стакан;
- сахар ванильный — 15 г;
- мука пшеничная — 300 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- пудра сахарная — по вкусу.
Способ приготовления:
- Просейте в миску муку, добавьте разрыхлитель, перемешайте с яичной массой движением сверху вниз.
- Помойте и очистите клубнику от хвостиков, а банан от кожуры. Нарежьте продукты слайсами.
- Форму для выпечки застелите пергаментом, вылейте туда тесто и сверху выложите клубнику с бананом.
- Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке 40-45 минут. Достаньте и дайте остыть, после чего присыпьте сахарной пудрой! Приятного аппетита!
Добавьте в выпечку один ингредиент — и она дольше не будет черстветь. Наслаждайтесь любимыми десертами долгое время!