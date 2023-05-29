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Рецепт шарлотки с клубникой, который осилит даже ребенок

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Шарлотка с клубникой - лучшее летнее решение к чаю!
Шарлотка с клубникой - лучшее летнее решение к чаю!. Фото shuba.life

Приготовьте раз — и будут просить постоянно

Шарлотка – пирог, который узнаете из тысячи даже с закрытыми глазами. Стоит один раз попробовать невесомый бисквит с хрустящей корочкой и нежными на вкус ягодами или фруктам внутри, как он навсегда останется в памяти.

Рецепт шарлотки с клубникой от Shuba простой — там нет молока, зато есть сладкая клубника, банан (по желанию) и летнее настроение. После такого десерта можно путешествовать или поспать!

Как приготовить шарлотку с клубникой

Ингредиенты на 8 порций:

  • яйца — 6 шт.;
  • клубника — 200 г;
  • банан — 1 шт.;
  • сахар — 1 стакан;
  • сахар ванильный — 15 г;
  • мука пшеничная — 300 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • пудра сахарная — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Просейте в миску муку, добавьте разрыхлитель, перемешайте с яичной массой движением сверху вниз.
  2. Помойте и очистите клубнику от хвостиков, а банан от кожуры. Нарежьте продукты слайсами.
  3. Форму для выпечки застелите пергаментом, вылейте туда тесто и сверху выложите клубнику с бананом.
  4. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке 40-45 минут. Достаньте и дайте остыть, после чего присыпьте сахарной пудрой! Приятного аппетита!

Добавьте в выпечку один ингредиент — и она дольше не будет черстветь. Наслаждайтесь любимыми десертами долгое время!

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#Рецепт #Клубника #Шарлотка #Готовим дома