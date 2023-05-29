Рецепт шарлотки с клубникой, который осилит даже ребенок

Приготовьте раз — и будут просить постоянно

Шарлотка – пирог, который узнаете из тысячи даже с закрытыми глазами. Стоит один раз попробовать невесомый бисквит с хрустящей корочкой и нежными на вкус ягодами или фруктам внутри, как он навсегда останется в памяти.

Рецепт шарлотки с клубникой от Shuba простой — там нет молока, зато есть сладкая клубника, банан (по желанию) и летнее настроение. После такого десерта можно путешествовать или поспать!

Как приготовить шарлотку с клубникой

Ингредиенты на 8 порций:

яйца — 6 шт.;

клубника — 200 г;

банан — 1 шт.;

сахар — 1 стакан;

сахар ванильный — 15 г;

мука пшеничная — 300 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

пудра сахарная — по вкусу.

Способ приготовления:

Просейте в миску муку, добавьте разрыхлитель, перемешайте с яичной массой движением сверху вниз. Помойте и очистите клубнику от хвостиков, а банан от кожуры. Нарежьте продукты слайсами. Форму для выпечки застелите пергаментом, вылейте туда тесто и сверху выложите клубнику с бананом. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке 40-45 минут. Достаньте и дайте остыть, после чего присыпьте сахарной пудрой! Приятного аппетита!

Добавьте в выпечку один ингредиент — и она дольше не будет черстветь. Наслаждайтесь любимыми десертами долгое время!