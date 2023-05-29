Рецепт шарлотки з полуницею, який подужає навіть дитина
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Приготуйте раз — і проситимуть постійно
Шарлотка – пиріг, який дізнаєтесь із тисячі навіть із заплющеними очима. Варто один раз спробувати невагомий бісквіт з хрусткою скоринкою та ніжними на смак ягодами чи фруктами всередині, як він назавжди залишиться у пам’яті.
Рецепт шарлотки з полуницею від Shuba простий — там немає молока, зате є солодка полуниця, банан (за бажанням) та літній настрій. Після такого десерту можна мандрувати чи поспати!
Як приготувати шарлотку з полуницею
Інгредієнти на 8 порцій:
- яйця — 6 шт.;
- полуниця – 200 г;
- банан — 1 шт.;
- цукор — 1 склянка;
- цукор ванільний — 15 г;
- борошно пшеничне — 300 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- пудра цукрова — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Просійте в миску борошно, додайте розпушувач, перемішайте з масою яєчною рухом зверху вниз.
- Помийте та очистьте полуницю від хвостиків, а банан від шкірки. Наріжте продукти слайсами.
- Форму для випікання застелите пергаментом, вилийте туди тісто і зверху викладіть полуницю з бананом.
- Випікайте у розігрітій до 160 градусів духовці 40-45 хвилин. Дістаньте і дайте охолонути, після чого присипте цукровою пудрою! Смачного!
Додайте до випічки один інгредієнт — і вона довше не черствітиме. Насолоджуйтесь улюбленими десертами довгий час!