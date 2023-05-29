Рецепт шарлотки з полуницею, який подужає навіть дитина

Приготуйте раз — і проситимуть постійно

Шарлотка – пиріг, який дізнаєтесь із тисячі навіть із заплющеними очима. Варто один раз спробувати невагомий бісквіт з хрусткою скоринкою та ніжними на смак ягодами чи фруктами всередині, як він назавжди залишиться у пам’яті.

Рецепт шарлотки з полуницею від Shuba простий — там немає молока, зате є солодка полуниця, банан (за бажанням) та літній настрій. Після такого десерту можна мандрувати чи поспати!

Як приготувати шарлотку з полуницею

Інгредієнти на 8 порцій:

яйця — 6 шт.;

полуниця – 200 г;

банан — 1 шт.;

цукор — 1 склянка;

цукор ванільний — 15 г;

борошно пшеничне — 300 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

пудра цукрова — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Просійте в миску борошно, додайте розпушувач, перемішайте з масою яєчною рухом зверху вниз. Помийте та очистьте полуницю від хвостиків, а банан від шкірки. Наріжте продукти слайсами. Форму для випікання застелите пергаментом, вилийте туди тісто і зверху викладіть полуницю з бананом. Випікайте у розігрітій до 160 градусів духовці 40-45 хвилин. Дістаньте і дайте охолонути, після чого присипте цукровою пудрою! Смачного!

Додайте до випічки один інгредієнт — і вона довше не черствітиме. Насолоджуйтесь улюбленими десертами довгий час!