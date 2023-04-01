Усі проситимуть тільки її: рецепт бабусиної шарлотки із секретним інгредієнтом

Готуватися швидко та легко

Шарлотка – це один із найпростіших видів випічки. Існує багато рецептів пирога, але найпопулярніший — саме з яблуками.

Однак такої шарлотки ви ще не куштували. "Скарбничка рецептів" пропонує додавати у випічку вівсяні пластівці та запевняє, що оригінальний смак пирога вам точно сподобається.

Як приготувати шарлотку з вівсяними пластівцями

Інгредієнти:

пластівці вівсяні — 100 г;

борошно — 75 г;

цукор — 50 г;

розпушувач — 1 ч.л;

кориця чи ванілін;

яйце — 1 шт;

олія соняшникова — 70 мл;

яблука — 2 шт.;

будь-які горіхи — жменя;

сік лимонний, 2 ст.

масло вершкове — для змащування форми;

шоколад, вершки жирні чи жирна сметана.

Спосіб приготування:

Пластівці змішуємо з борошном або подрібненими горіхами. Перемішуємо. Додаємо розпушувач, корицю чи ванілін, також перемішуємо. Яйце збиваємо із олією. Виливаємо масляну суміш із яйцем у пластівці й вимішуємо масу. Додаємо цукор та знову перемішуємо масу. Форму для запікання застеляємо пергаментом і змащуємо олією. Яблука чистимо від шкірки, ріжемо шматочками та збризкуємо лимонним соком. Змішуємо яблука із подрібненими горіхами. З'єднуємо масу з пластівцями з яблучною, викладаємо у форму. Випікаємо у духовці, розігрітій до 180 градусів близько 20 хвилин. Шоколад ламаємо шматочками та змішуємо з вершками або сметаною, топимо зручним для вас способом. Поливаємо таким кремом пиріг, що охолонув, і подаємо до столу.

Якщо ви любитель вівсяних пластівців, "Телеграф" пропонує рецепт незвичайної запіканки. Оригінальний смак точно вразить вас!