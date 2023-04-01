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Усі проситимуть тільки її: рецепт бабусиної шарлотки із секретним інгредієнтом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Шарлотка з вівсяними пластівцями
Шарлотка з вівсяними пластівцями. Фото skarbnychka-retseptiv

Готуватися швидко та легко

Шарлотка – це один із найпростіших видів випічки. Існує багато рецептів пирога, але найпопулярніший — саме з яблуками.

Однак такої шарлотки ви ще не куштували. "Скарбничка рецептів" пропонує додавати у випічку вівсяні пластівці та запевняє, що оригінальний смак пирога вам точно сподобається.

Як приготувати шарлотку з вівсяними пластівцями

Інгредієнти:

  • пластівці вівсяні — 100 г;
  • борошно — 75 г;
  • цукор — 50 г;
  • розпушувач — 1 ч.л;
  • кориця чи ванілін;
  • яйце — 1 шт;
  • олія соняшникова — 70 мл;
  • яблука — 2 шт.;
  • будь-які горіхи — жменя;
  • сік лимонний, 2 ст.
  • масло вершкове — для змащування форми;
  • шоколад, вершки жирні чи жирна сметана.

Спосіб приготування:

  1. Пластівці змішуємо з борошном або подрібненими горіхами. Перемішуємо.
  2. Додаємо розпушувач, корицю чи ванілін, також перемішуємо.
  3. Яйце збиваємо із олією.
  4. Виливаємо масляну суміш із яйцем у пластівці й вимішуємо масу.
  5. Додаємо цукор та знову перемішуємо масу.
  6. Форму для запікання застеляємо пергаментом і змащуємо олією.
  7. Яблука чистимо від шкірки, ріжемо шматочками та збризкуємо лимонним соком.
  8. Змішуємо яблука із подрібненими горіхами.
  9. З'єднуємо масу з пластівцями з яблучною, викладаємо у форму. Випікаємо у духовці, розігрітій до 180 градусів близько 20 хвилин.
  10. Шоколад ламаємо шматочками та змішуємо з вершками або сметаною, топимо зручним для вас способом.
  11. Поливаємо таким кремом пиріг, що охолонув, і подаємо до столу.

Якщо ви любитель вівсяних пластівців, "Телеграф" пропонує рецепт незвичайної запіканки. Оригінальний смак точно вразить вас!

Теги:
#Рецепт #Випічка #Десерт #Шарлотка #Готуємо вдома