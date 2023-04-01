Усі проситимуть тільки її: рецепт бабусиної шарлотки із секретним інгредієнтом
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Готуватися швидко та легко
Шарлотка – це один із найпростіших видів випічки. Існує багато рецептів пирога, але найпопулярніший — саме з яблуками.
Однак такої шарлотки ви ще не куштували. "Скарбничка рецептів" пропонує додавати у випічку вівсяні пластівці та запевняє, що оригінальний смак пирога вам точно сподобається.
Як приготувати шарлотку з вівсяними пластівцями
Інгредієнти:
- пластівці вівсяні — 100 г;
- борошно — 75 г;
- цукор — 50 г;
- розпушувач — 1 ч.л;
- кориця чи ванілін;
- яйце — 1 шт;
- олія соняшникова — 70 мл;
- яблука — 2 шт.;
- будь-які горіхи — жменя;
- сік лимонний, 2 ст.
- масло вершкове — для змащування форми;
- шоколад, вершки жирні чи жирна сметана.
Спосіб приготування:
- Пластівці змішуємо з борошном або подрібненими горіхами. Перемішуємо.
- Додаємо розпушувач, корицю чи ванілін, також перемішуємо.
- Яйце збиваємо із олією.
- Виливаємо масляну суміш із яйцем у пластівці й вимішуємо масу.
- Додаємо цукор та знову перемішуємо масу.
- Форму для запікання застеляємо пергаментом і змащуємо олією.
- Яблука чистимо від шкірки, ріжемо шматочками та збризкуємо лимонним соком.
- Змішуємо яблука із подрібненими горіхами.
- З'єднуємо масу з пластівцями з яблучною, викладаємо у форму. Випікаємо у духовці, розігрітій до 180 градусів близько 20 хвилин.
- Шоколад ламаємо шматочками та змішуємо з вершками або сметаною, топимо зручним для вас способом.
- Поливаємо таким кремом пиріг, що охолонув, і подаємо до столу.
Якщо ви любитель вівсяних пластівців, "Телеграф" пропонує рецепт незвичайної запіканки. Оригінальний смак точно вразить вас!