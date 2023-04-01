Все будут просить только ее: рецепт бабушкиной шарлотки с секретным ингредиентом

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Шарлотка — это один из самых простых видов выпечки. Существует много рецептов пирога, но самый популярный — именно с яблоками.

Однако такой шарлотки вы еще не пробовали. "Скарбничка рецептів" предлагает добавлять в выпечку овсяные хлопья и уверяет, что оригинальный вкус пирога вам точно понравится.

Как приготовить шарлотку с овсяными хлопьями

Ингредиенты:

хлопья овсяные — 100 г;

мука — 75 г;

сахар — 50 г;

разрыхлитель — 1 ч.л;

корица или ванилин;

яйцо — 1 шт;

масло подсолнечное — 70 мл;

яблоки — 2 шт.;

любые орехи — горсть;

сок лимонный, 2 ст.л;

масло сливочное — для смазывания формы;

шоколад, сливки жирные или жирная сметана.

Способ приготовления:

Хлопья смешиваем с мукой или измельченными в крошку орехами. Перемешиваем. Добавляем разрыхлитель, корицу или ванилин, также перемешиваем. Яйцо взбиваем с подсолнечным маслом. Выливаем масляную смесь с яйцом в хлопья и вымешиваем массу. Добавляем сахар и снова перемешиваем массу. Форму для запекания застилаем пергаментом и смазываем маслом. Яблоки чистим от кожуры, режем кусочками и сбрызгиваем лимонным соком. Смешиваем яблоки с измельченными орехами. Соединяем массу с хлопьями с яблочной, выкладываем в форму. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов около 20 минут. Шоколад ломаем кусочками и смешиваем со сливками или сметаной, топим удобным для вас способом. Смешиваем шоколад с мягким сливочным кремом или взбитой жирной сметаной с пудрой. Поливаем таким кремом остывший пирог и подаем к столу.

Если вы любитель овсяных хлопьев, "Телеграф" предлагает рецепт необычной запеканки. Оригинальный вкус точно поразит вас!