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Все будут просить только ее: рецепт бабушкиной шарлотки с секретным ингредиентом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Шарлотка с овсяными хлопьями
Шарлотка с овсяными хлопьями. Фото skarbnychka-retseptiv

Готовиться быстро и легко

Шарлотка — это один из самых простых видов выпечки. Существует много рецептов пирога, но самый популярный — именно с яблоками.

Однако такой шарлотки вы еще не пробовали. "Скарбничка рецептів" предлагает добавлять в выпечку овсяные хлопья и уверяет, что оригинальный вкус пирога вам точно понравится.

Как приготовить шарлотку с овсяными хлопьями

Ингредиенты:

  • хлопья овсяные — 100 г;
  • мука — 75 г;
  • сахар — 50 г;
  • разрыхлитель — 1 ч.л;
  • корица или ванилин;
  • яйцо — 1 шт;
  • масло подсолнечное — 70 мл;
  • яблоки — 2 шт.;
  • любые орехи — горсть;
  • сок лимонный, 2 ст.л;
  • масло сливочное — для смазывания формы;
  • шоколад, сливки жирные или жирная сметана.

Способ приготовления:

  1. Хлопья смешиваем с мукой или измельченными в крошку орехами. Перемешиваем.
  2. Добавляем разрыхлитель, корицу или ванилин, также перемешиваем.
  3. Яйцо взбиваем с подсолнечным маслом.
  4. Выливаем масляную смесь с яйцом в хлопья и вымешиваем массу.
  5. Добавляем сахар и снова перемешиваем массу.
  6. Форму для запекания застилаем пергаментом и смазываем маслом.
  7. Яблоки чистим от кожуры, режем кусочками и сбрызгиваем лимонным соком.
  8. Смешиваем яблоки с измельченными орехами.
  9. Соединяем массу с хлопьями с яблочной, выкладываем в форму. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов около 20 минут.
  10. Шоколад ломаем кусочками и смешиваем со сливками или сметаной, топим удобным для вас способом.
  11. Смешиваем шоколад с мягким сливочным кремом или взбитой жирной сметаной с пудрой.
  12. Поливаем таким кремом остывший пирог и подаем к столу.

Если вы любитель овсяных хлопьев, "Телеграф" предлагает рецепт необычной запеканки. Оригинальный вкус точно поразит вас!

Теги:
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