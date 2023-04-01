Все будут просить только ее: рецепт бабушкиной шарлотки с секретным ингредиентом
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Шарлотка — это один из самых простых видов выпечки. Существует много рецептов пирога, но самый популярный — именно с яблоками.
Однако такой шарлотки вы еще не пробовали. "Скарбничка рецептів" предлагает добавлять в выпечку овсяные хлопья и уверяет, что оригинальный вкус пирога вам точно понравится.
Как приготовить шарлотку с овсяными хлопьями
Ингредиенты:
- хлопья овсяные — 100 г;
- мука — 75 г;
- сахар — 50 г;
- разрыхлитель — 1 ч.л;
- корица или ванилин;
- яйцо — 1 шт;
- масло подсолнечное — 70 мл;
- яблоки — 2 шт.;
- любые орехи — горсть;
- сок лимонный, 2 ст.л;
- масло сливочное — для смазывания формы;
- шоколад, сливки жирные или жирная сметана.
Способ приготовления:
- Хлопья смешиваем с мукой или измельченными в крошку орехами. Перемешиваем.
- Добавляем разрыхлитель, корицу или ванилин, также перемешиваем.
- Яйцо взбиваем с подсолнечным маслом.
- Выливаем масляную смесь с яйцом в хлопья и вымешиваем массу.
- Добавляем сахар и снова перемешиваем массу.
- Форму для запекания застилаем пергаментом и смазываем маслом.
- Яблоки чистим от кожуры, режем кусочками и сбрызгиваем лимонным соком.
- Смешиваем яблоки с измельченными орехами.
- Соединяем массу с хлопьями с яблочной, выкладываем в форму. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов около 20 минут.
- Шоколад ломаем кусочками и смешиваем со сливками или сметаной, топим удобным для вас способом.
- Смешиваем шоколад с мягким сливочным кремом или взбитой жирной сметаной с пудрой.
- Поливаем таким кремом остывший пирог и подаем к столу.
Если вы любитель овсяных хлопьев, "Телеграф" предлагает рецепт необычной запеканки. Оригинальный вкус точно поразит вас!