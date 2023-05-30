Дешевле и вкуснее магазинной: 20 минут - и арахисовая паста готова

Всего 20 минут — и намазка готова

Арахисовая паста — сытное калорийное самостоятельное блюдо или дополнение к любимым бутербродам или сэндвичам. Также невозможно вообразить нугу или печенье без арахисовой пасты.

Совершенно не обязательно бежать в магазин, ведь можно приготовить арахисовую пасту самостоятельно. По рецепту Shuba вкус пасты можно регулировать — например, добавить необходимое вам количество шоколада. Кстати, если добавите кунжут — не пожалеете: он придаст особый вкус и текстуру.

Как приготовить арахисовую пасту

Ингредиенты на 4 порции:

арахис — 200 г;

шоколад черный — 60 г;

масло подсолнечное рафинированное — 1 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;

соль — 2 г.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180°С. Распределите ровным слоем арахис на противне. Запекайте 10-15 минут. Затем достаньте и охладите. Очистите от шелухи. Шоколад растопите на водяной бане или же в микроволновке. Соедините все ингредиенты в блендере или кухонном комбайне. Размельчите до однородности в течение 7-10 минут. Затем переложите в баночку и уберите в холодильник для использования.

Арахисовую пасту можно подавать в любимые бутерброды или использовать в приготовлении десертов. Приятного аппетита!