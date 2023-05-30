Дешевле и вкуснее магазинной: 20 минут - и арахисовая паста готова
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Всего 20 минут — и намазка готова
Арахисовая паста — сытное калорийное самостоятельное блюдо или дополнение к любимым бутербродам или сэндвичам. Также невозможно вообразить нугу или печенье без арахисовой пасты.
Совершенно не обязательно бежать в магазин, ведь можно приготовить арахисовую пасту самостоятельно. По рецепту Shuba вкус пасты можно регулировать — например, добавить необходимое вам количество шоколада. Кстати, если добавите кунжут — не пожалеете: он придаст особый вкус и текстуру.
Как приготовить арахисовую пасту
Ингредиенты на 4 порции:
- арахис — 200 г;
- шоколад черный — 60 г;
- масло подсолнечное рафинированное — 1 ст. л.;
- мед — 2 ст. л.;
- ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;
- соль — 2 г.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180°С. Распределите ровным слоем арахис на противне. Запекайте 10-15 минут. Затем достаньте и охладите. Очистите от шелухи.
- Шоколад растопите на водяной бане или же в микроволновке.
- Соедините все ингредиенты в блендере или кухонном комбайне. Размельчите до однородности в течение 7-10 минут. Затем переложите в баночку и уберите в холодильник для использования.
Арахисовую пасту можно подавать в любимые бутерброды или использовать в приготовлении десертов. Приятного аппетита!