Дешевше і смачніше за магазинну: 20 хвилин — і арахісова паста готова

Всього 20 хвилин — і намазка готова

Арахісова паста — ситна калорійна самостійна страва або доповнення до улюблених бутербродів або сендвічів. Також неможливо уявити нугу чи печиво без арахісової пасти.

Абсолютно не обов’язково бігти в магазин, адже можна приготувати арахісову пасту самостійно. За рецептом Shuba смак пасти можна регулювати — наприклад, додати необхідну кількість шоколаду. До речі, якщо додасте кунжут — не пошкодуєте: він надасть особливого смаку та текстури.

Як приготувати арахісову пасту

Інгредієнти на 4 порції:

арахіс — 200 г;

шоколад чорний — 60 г;

олія соняшникова рафінована — 1 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

ванільний екстракт — 1/2 ч. л.;

сіль — 2 г.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 °С. Розподіліть рівним шаром арахіс на деку. Запікайте 10-15 хвилин. Потім дістаньте та охолодіть. Очистьте від лушпиння. Шоколад розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі. З’єднайте всі інгредієнти у блендері або кухонному комбайні. Подрібніть до однорідності протягом 7-10 хвилин. Потім перекладіть у баночку та приберіть у холодильник для використання.

Арахісову пасту можна подавати до улюблених бутербродів або використовувати в приготуванні десертів. Смачного!