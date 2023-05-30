Дешевше і смачніше за магазинну: 20 хвилин — і арахісова паста готова
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Всього 20 хвилин — і намазка готова
Арахісова паста — ситна калорійна самостійна страва або доповнення до улюблених бутербродів або сендвічів. Також неможливо уявити нугу чи печиво без арахісової пасти.
Абсолютно не обов’язково бігти в магазин, адже можна приготувати арахісову пасту самостійно. За рецептом Shuba смак пасти можна регулювати — наприклад, додати необхідну кількість шоколаду. До речі, якщо додасте кунжут — не пошкодуєте: він надасть особливого смаку та текстури.
Як приготувати арахісову пасту
Інгредієнти на 4 порції:
- арахіс — 200 г;
- шоколад чорний — 60 г;
- олія соняшникова рафінована — 1 ст. л.;
- мед — 2 ст. л.;
- ванільний екстракт — 1/2 ч. л.;
- сіль — 2 г.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180 °С. Розподіліть рівним шаром арахіс на деку. Запікайте 10-15 хвилин. Потім дістаньте та охолодіть. Очистьте від лушпиння.
- Шоколад розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
- З’єднайте всі інгредієнти у блендері або кухонному комбайні. Подрібніть до однорідності протягом 7-10 хвилин. Потім перекладіть у баночку та приберіть у холодильник для використання.
Арахісову пасту можна подавати до улюблених бутербродів або використовувати в приготуванні десертів. Смачного!