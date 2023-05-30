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Пирог за копейки получится в сто раз вкуснее магазинного: рецепт десерта родом из детства

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пирог со сгущенкой - лучшая замена магазинным сладостям
Пирог со сгущенкой - лучшая замена магазинным сладостям. Фото prostoway

Вам потребуется совсем немного времени и простые ингредиенты

Помните аромат маминой выпечки? А какой она пирог со сгущенкой готовила — пальчики оближешь!

Такой пирог по рецепту Рrostoway – это возможность быстро и вкусно накормить десертом свою семью или нежданных гостей. Выпечка получается очень нежной, воздушной и удивительно вкусной. За счет сгущенки у пирога получается яркий аромат и вкус карамели. К тому же приготовление пирога со сгущенкой – это минимальный набор продуктов и времени. В результате у вас получится вкусная, нежная и воздушная выпечка, которую с удовольствием будут есть как дети, так и взрослые.

Как приготовить пирог со сгущенкой

Ингредиенты:

  • сгущенка — 280 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • масло – 50 г;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 10 г.

Способ приготовления:

  1. Вылейте в миску сгущенку. Вбейте в него яйца и растопленное масло. Вымешайте массу венчиком.
  2. Добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем. Тщательно перемешайте и вылейте тесто в форму.
  3. Выпекайте пирог в духовке в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Готовность выпечки проверьте шпажкой.

А чтобы пирог долго не черствел, стоит добавить один ингредиент. Наслаждайтесь любимой выпечкой долго!

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#Рецепт #Сгущенное молоко #Пирог #Готовим дома