Пирог за копейки получится в сто раз вкуснее магазинного: рецепт десерта родом из детства

Вам потребуется совсем немного времени и простые ингредиенты

Помните аромат маминой выпечки? А какой она пирог со сгущенкой готовила — пальчики оближешь!

Такой пирог по рецепту Рrostoway – это возможность быстро и вкусно накормить десертом свою семью или нежданных гостей. Выпечка получается очень нежной, воздушной и удивительно вкусной. За счет сгущенки у пирога получается яркий аромат и вкус карамели. К тому же приготовление пирога со сгущенкой – это минимальный набор продуктов и времени. В результате у вас получится вкусная, нежная и воздушная выпечка, которую с удовольствием будут есть как дети, так и взрослые.

Как приготовить пирог со сгущенкой

Ингредиенты:

сгущенка — 280 г;

яйца — 4 шт.;

масло – 50 г;

мука — 120 г;

разрыхлитель — 10 г.

Способ приготовления:

Вылейте в миску сгущенку. Вбейте в него яйца и растопленное масло. Вымешайте массу венчиком. Добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем. Тщательно перемешайте и вылейте тесто в форму. Выпекайте пирог в духовке в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Готовность выпечки проверьте шпажкой.

А чтобы пирог долго не черствел, стоит добавить один ингредиент. Наслаждайтесь любимой выпечкой долго!