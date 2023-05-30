Пирог за копейки получится в сто раз вкуснее магазинного: рецепт десерта родом из детства
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Вам потребуется совсем немного времени и простые ингредиенты
Помните аромат маминой выпечки? А какой она пирог со сгущенкой готовила — пальчики оближешь!
Такой пирог по рецепту Рrostoway – это возможность быстро и вкусно накормить десертом свою семью или нежданных гостей. Выпечка получается очень нежной, воздушной и удивительно вкусной. За счет сгущенки у пирога получается яркий аромат и вкус карамели. К тому же приготовление пирога со сгущенкой – это минимальный набор продуктов и времени. В результате у вас получится вкусная, нежная и воздушная выпечка, которую с удовольствием будут есть как дети, так и взрослые.
Как приготовить пирог со сгущенкой
Ингредиенты:
- сгущенка — 280 г;
- яйца — 4 шт.;
- масло – 50 г;
- мука — 120 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Способ приготовления:
- Вылейте в миску сгущенку. Вбейте в него яйца и растопленное масло. Вымешайте массу венчиком.
- Добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем. Тщательно перемешайте и вылейте тесто в форму.
- Выпекайте пирог в духовке в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Готовность выпечки проверьте шпажкой.
А чтобы пирог долго не черствел, стоит добавить один ингредиент. Наслаждайтесь любимой выпечкой долго!