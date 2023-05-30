Пиріг за копійки вийде в сто разів смачніший за магазинний: рецепт десерту родом з дитинства
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Вам знадобиться зовсім небагато часу та прості інгредієнти
Пам’ятаєте аромат маминої випічки ? А який вона пиріг зі згущеним молоком готувала — пальчики оближеш!
Такий пиріг за рецептом Рrostoway – це можливість швидко та смачно нагодувати десертом свою сім’ю чи несподіваних гостей. Випічка виходить дуже ніжною, повітряною та напрочуд смачною. Через згущене молоко у пирога виходить яскравий аромат і смак карамелі. До того ж приготування пирога зі згущеним молоком — це мінімальний набір продуктів і часу. В результаті у вас вийде смачна, ніжна та повітряна випічка, яку із задоволенням будуть їсти як діти, так і дорослі.
Як приготувати пиріг зі згущеним молоком
Інгредієнти:
- згущене молоко — 280 г;
- яйця — 4 шт.;
- олія – 50 г;
- борошно — 120 г;
- розпушувач — 10 г.
Спосіб приготування:
- Вилийте в миску згущене молоко. Вбийте в нього яйця та розтоплену олію. Вимішайте масу вінчиком.
- Додайте просіяне борошно разом з розпушувачем. Ретельно перемішайте та вилийте тісто у форму.
- Випікайте пиріг у духовці протягом 40 хвилин за температури 180 градусів. Готовність випічки перевірте шпажкою.
А щоб пиріг довго не черствів, варто додати один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленою випічкою довго!