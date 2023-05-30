Пиріг за копійки вийде в сто разів смачніший за магазинний: рецепт десерту родом з дитинства

Вам знадобиться зовсім небагато часу та прості інгредієнти

Пам’ятаєте аромат маминої випічки ? А який вона пиріг зі згущеним молоком готувала — пальчики оближеш!

Такий пиріг за рецептом Рrostoway – це можливість швидко та смачно нагодувати десертом свою сім’ю чи несподіваних гостей. Випічка виходить дуже ніжною, повітряною та напрочуд смачною. Через згущене молоко у пирога виходить яскравий аромат і смак карамелі. До того ж приготування пирога зі згущеним молоком — це мінімальний набір продуктів і часу. В результаті у вас вийде смачна, ніжна та повітряна випічка, яку із задоволенням будуть їсти як діти, так і дорослі.

Як приготувати пиріг зі згущеним молоком

Інгредієнти:

згущене молоко — 280 г;

яйця — 4 шт.;

олія – 50 г;

борошно — 120 г;

розпушувач — 10 г.

Спосіб приготування:

Вилийте в миску згущене молоко. Вбийте в нього яйця та розтоплену олію. Вимішайте масу вінчиком. Додайте просіяне борошно разом з розпушувачем. Ретельно перемішайте та вилийте тісто у форму. Випікайте пиріг у духовці протягом 40 хвилин за температури 180 градусів. Готовність випічки перевірте шпажкою.

А щоб пиріг довго не черствів, варто додати один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленою випічкою довго!