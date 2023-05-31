Запеканка "пятиминутка": сытный вкусный обед на одной сковороде
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Вкусное блюдо из простых продуктов
Запеканки из сезонных овощей – это очень вкусно, но они обычно требуют много времени, как сочное блюдо с кабачком. Предлагаем более быстрый вариант – запеканку с картофелем, курицей и грибами.
Эти вкусы идеально сочетаются, да еще готовится блюдо на сковороде. Она не нуждается в особых навыках и сложных дорогостоящих продуктах.
Ингредиенты:
- Картофель – 3-4 шт
- Лук — 2 шт
- Яйца – 3 шт
- Готовая курица – 200 г
- Грибы – 150 г
- Зелень, соль, специи — по вкусу
Способ приготовления:
- Крошим одну луковицу и грибы. Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета лук, тогда добавляем грибы. Жарим до готовности, добавляем соль и перец.
- Зелень и готовое куриное филе (можно копченое) режем. Вмешиваем в начинку.
- На крупную терку трем картофель и лук. Добавляем соль и яйца, перемешиваем.
- На разогретую сковороду выкладываем половину картофельной массы. Делаем небольшой огонь.
- Выкладываем на середину начинку, а сверху кладем оставшийся картофель. Разравниваем лопаткой. Накрываем крышкой. Через 10 минут переворачиваем запеканку и готовим ее с другой стороны. Чтобы лучше перевернуть, воспользуйтесь крышкой или тарелкой.
- Снова накрываем крышкой. Держим на маленьком огне до готовности.
Выходит вкусный полноценный прием пищи для нескольких людей. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку.