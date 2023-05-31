Запеканка "пятиминутка": сытный вкусный обед на одной сковороде

Вкусное блюдо из простых продуктов

Запеканки из сезонных овощей – это очень вкусно, но они обычно требуют много времени, как сочное блюдо с кабачком. Предлагаем более быстрый вариант – запеканку с картофелем, курицей и грибами.

Эти вкусы идеально сочетаются, да еще готовится блюдо на сковороде. Она не нуждается в особых навыках и сложных дорогостоящих продуктах.

Ингредиенты:

Картофель – 3-4 шт

Лук — 2 шт

Яйца – 3 шт

Готовая курица – 200 г

Грибы – 150 г

Зелень, соль, специи — по вкусу

Способ приготовления:

Крошим одну луковицу и грибы. Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета лук, тогда добавляем грибы. Жарим до готовности, добавляем соль и перец. Зелень и готовое куриное филе (можно копченое) режем. Вмешиваем в начинку. На крупную терку трем картофель и лук. Добавляем соль и яйца, перемешиваем. На разогретую сковороду выкладываем половину картофельной массы. Делаем небольшой огонь. Выкладываем на середину начинку, а сверху кладем оставшийся картофель. Разравниваем лопаткой. Накрываем крышкой. Через 10 минут переворачиваем запеканку и готовим ее с другой стороны. Чтобы лучше перевернуть, воспользуйтесь крышкой или тарелкой. Снова накрываем крышкой. Держим на маленьком огне до готовности.

Выходит вкусный полноценный прием пищи для нескольких людей. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку.