Запіканка "п’ятихвилинка": ситний смачний обід на одній сковороді
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Смачна страва з простих продуктів
Запіканки з сезонних овочів — це дуже смачно, та вони зазвичай вимагають багато часу, як ця соковита страва з кабачком. Пропонуємо швидший варіант — запіканку з картоплею, куркою та грибами.
Ці смаки ідеально поєднуються, та ще й готується страва на сковороді. Вона не потребує особливих навичок та складних дорогих продуктів.
Інгредієнти:
- Картопля – 3-4 шт
- Цибуля — 2 шт
- Яйця – 3 шт
- Готова курка – 200 г
- Гриби – 150 г
- Зелень, сіль, спеції — до смаку
Спосіб приготування:
- Кришимо одну цибулину та гриби. Обсмажуємо на олії до золотистого кольору цибулю, тоді додаємо гриби. Смажимо до готовності, додаємо сіль та перець.
- Зелень та готове куряче філе (можна копчене) ріжемо. Вмішуємо в начинку.
- На крупну тертку тремо картоплю та цибулю. Додаємо сіль та яйця, перемішуємо.
- На розігріту сковороду викладаємо половину картопляної маси. Робимо маленький вогонь.
- Викладаємо на середину начинку, а зверху кладемо решту картоплі. Розрівнюємо лопаткою. Накриваємо кришкою. Через 10 хвилин перевертаємо запіканку і готуємо її з іншої сторони. Щоб краще перевернути, скористайтесь кришкою або тарілкою.
- Знову накриваємо кришкою. Тримаємо на маленькому вогні до готовності.
Виходить смачний повноцінний прийом їжі для кількох людей. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю.