Запіканка "п’ятихвилинка": ситний смачний обід на одній сковороді

Смачна страва з простих продуктів

Запіканки з сезонних овочів — це дуже смачно, та вони зазвичай вимагають багато часу, як ця соковита страва з кабачком. Пропонуємо швидший варіант — запіканку з картоплею, куркою та грибами.

Ці смаки ідеально поєднуються, та ще й готується страва на сковороді. Вона не потребує особливих навичок та складних дорогих продуктів.

Інгредієнти:

Картопля – 3-4 шт

Цибуля — 2 шт

Яйця – 3 шт

Готова курка – 200 г

Гриби – 150 г

Зелень, сіль, спеції — до смаку

Спосіб приготування:

Кришимо одну цибулину та гриби. Обсмажуємо на олії до золотистого кольору цибулю, тоді додаємо гриби. Смажимо до готовності, додаємо сіль та перець. Зелень та готове куряче філе (можна копчене) ріжемо. Вмішуємо в начинку. На крупну тертку тремо картоплю та цибулю. Додаємо сіль та яйця, перемішуємо. На розігріту сковороду викладаємо половину картопляної маси. Робимо маленький вогонь. Викладаємо на середину начинку, а зверху кладемо решту картоплі. Розрівнюємо лопаткою. Накриваємо кришкою. Через 10 хвилин перевертаємо запіканку і готуємо її з іншої сторони. Щоб краще перевернути, скористайтесь кришкою або тарілкою. Знову накриваємо кришкою. Тримаємо на маленькому вогні до готовності.

Виходить смачний повноцінний прийом їжі для кількох людей. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю.