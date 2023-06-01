Ресторанное блюдо из доступных продуктов: изысканный рецепт салата с ветчиной и огурцом

Нежный и сытный салат быстро утолит ваш голод

Различные салаты готовят на каждой кухне практически каждый день – они уже стали частью как праздничных столов, так и ежедневных ед. Нарезать все овощи и добавить вкусную заправку – это универсальный рецепт салата на каждый день.

Салат с ветчиной и огурцом – это простая в приготовлении, но сытная и нежная закуска. В ней так удачно сочетаются все ингредиенты: буженина и яйцо придают сытости, а огурец – свежести. Рецепт Сesmak разрешает взять свиную буженину вместо ветчины, а зимой заменить свежие огурцы на соленые. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений и фантазии.

Как приготовить салат с ветчиной и огурцом

Ингредиенты:

огурцы – 2 шт.

ветчина – 200 г

твердый сыр – 70 г

яйцо – 1 шт.

майонез, кроме, чеснок – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте огурцы и ветчину тонкой соломкой. Отварите яйцо и натрите его вместе с творогом на крупной терке. Порежьте огурец и пропустите через пресс чеснок. Добавьте эти ингредиенты в салат, заправьте майонезом и перемешайте. Количество чеснока регулируйте по своему вкусу. Добавьте укроп и другую зелень в салат с ветчиной и сыром. Салат можно не солить – обычно ветчина уже соленая и перченая.

Ранее мы рассказывали, что делать, чтобы огурцы в салате не горчили. Эти лайфхаки спасут ваше блюдо.