Ресторанное блюдо из доступных продуктов: изысканный рецепт салата с ветчиной и огурцом
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Нежный и сытный салат быстро утолит ваш голод
Различные салаты готовят на каждой кухне практически каждый день – они уже стали частью как праздничных столов, так и ежедневных ед. Нарезать все овощи и добавить вкусную заправку – это универсальный рецепт салата на каждый день.
Салат с ветчиной и огурцом – это простая в приготовлении, но сытная и нежная закуска. В ней так удачно сочетаются все ингредиенты: буженина и яйцо придают сытости, а огурец – свежести. Рецепт Сesmak разрешает взять свиную буженину вместо ветчины, а зимой заменить свежие огурцы на соленые. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений и фантазии.
Как приготовить салат с ветчиной и огурцом
Ингредиенты:
- огурцы – 2 шт.
- ветчина – 200 г
- твердый сыр – 70 г
- яйцо – 1 шт.
- майонез, кроме, чеснок – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте огурцы и ветчину тонкой соломкой.
- Отварите яйцо и натрите его вместе с творогом на крупной терке.
- Порежьте огурец и пропустите через пресс чеснок. Добавьте эти ингредиенты в салат, заправьте майонезом и перемешайте. Количество чеснока регулируйте по своему вкусу.
- Добавьте укроп и другую зелень в салат с ветчиной и сыром. Салат можно не солить – обычно ветчина уже соленая и перченая.
Ранее мы рассказывали, что делать, чтобы огурцы в салате не горчили. Эти лайфхаки спасут ваше блюдо.