Ресторане блюдо з доступних продуктів: вишуканий рецепт салату з шинкою та огірком
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Ніжний і ситний салат швидко вгамує ваш голод
Різні салати готують на кожній кухні практично щодня – вони вже стали частиною святкових столів і щоденних їд. Нарізати всі овочі та додати смачну заправку – це універсальний рецепт салату на кожен день.
Салат з шинкою та огірком – це проста в приготуванні, але ситна та ніжна закуска. У ній так вдало поєднуються всі інгредієнти: буженина та яйце надають ситості, а огірок – свіжості. Рецепт Сesmak дозволяє взяти свинячу буженину замість шинки, а взимку замінити свіжі огірки на солоні. Все залежить від ваших смакових уподобань та фантазії.
Як приготувати салат з шинкою та огірком
Інгредієнти:
- огірки – 2 шт.
- шинка – 200 г
- твердий сир – 70 г
- яйце – 1 шт.
- майонез, крім, часник – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Наріжте огірки та шинку тонкою соломкою.
- Відваріть яйце і натріть його разом із сиром на великій тертці.
- Поріжте огірок та пропустіть через прес часник. Додайте ці інгредієнти до салату, заправте майонезом і перемішайте. Кількість часнику регулюйте на свій смак.
- Додайте кріп та іншу зелень у салат із шинкою та сиром. Салат можна не солити — зазвичай шинка вже солона і перчена.
Раніше ми розповідали, що робити, щоб огірки у салаті не гірчили. Ці лайфхаки врятують вашу страву.