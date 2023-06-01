Ресторане блюдо з доступних продуктів: вишуканий рецепт салату з шинкою та огірком

Ніжний і ситний салат швидко вгамує ваш голод

Різні салати готують на кожній кухні практично щодня – вони вже стали частиною святкових столів і щоденних їд. Нарізати всі овочі та додати смачну заправку – це універсальний рецепт салату на кожен день.

Салат з шинкою та огірком – це проста в приготуванні, але ситна та ніжна закуска. У ній так вдало поєднуються всі інгредієнти: буженина та яйце надають ситості, а огірок – свіжості. Рецепт Сesmak дозволяє взяти свинячу буженину замість шинки, а взимку замінити свіжі огірки на солоні. Все залежить від ваших смакових уподобань та фантазії.

Як приготувати салат з шинкою та огірком

Інгредієнти:

огірки – 2 шт.

шинка – 200 г

твердий сир – 70 г

яйце – 1 шт.

майонез, крім, часник – на свій смак.

Спосіб приготування:

Наріжте огірки та шинку тонкою соломкою. Відваріть яйце і натріть його разом із сиром на великій тертці. Поріжте огірок та пропустіть через прес часник. Додайте ці інгредієнти до салату, заправте майонезом і перемішайте. Кількість часнику регулюйте на свій смак. Додайте кріп та іншу зелень у салат із шинкою та сиром. Салат можна не солити — зазвичай шинка вже солона і перчена.

Раніше ми розповідали, що робити, щоб огірки у салаті не гірчили. Ці лайфхаки врятують вашу страву.