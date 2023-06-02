Укр

Лягушка в норе: порадуйте близких традиционным британским блюдом

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Оригинальная закуска в английском настроении
Оригинальная закуска в английском настроении. Фото shuba.life

Обязательно приготовьте это блюдо

Традиционные британские блюда, как пастуший пирог, очень вкусные и сытные. А еще англичане очень любят пошутить. Это проявляется даже в названии блюд.

Вот скажите, сосиска в тесте – это смешно? Не особо. А если предложить вам "лягушку в норе". Это, по факту, сосиски в тесте, но в несколько иной форме. Рецептом поделились на Shuba.life.

Ингредиенты:

  • Колбаски для жарки – 4 шт.
  • Лук красный — 1/2 шт.
  • Бекон сырого копчения — 150 г
  • Сыр горгонзола — 125 г
  • Розмарин свежий – 2 ст. л.
  • Масло по вкусу
  • Для кляра:
  • Яйцо – 3 шт.
  • Мука пшеничная — 110 г
  • Молоко 3,2% — 280 мл

Способ приготовления:

  1. Сначала разогреваем духовку до 250 градусов. Смешиваем все ингредиенты для кляра и сосиски, красный лук и бекон.
  2. На 5 минут отправляем в духовку. За это время сосиски должны подрумяниться.
  3. Быстро достаньте форму и вылейте тесто вокруг сосисок. Сверху посыпьте горгонзолой и розмарином.
  4. Осторожно сверните форму в духовку. Готовьте еще 25-30 минут, пока кляр не поднимется и не приобретет золотистый цвет.

Блюдо получается удивительно вкусное. Нежный кляр с творогом и разматином приятно оттеняет насыщенный вкус сосисок. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить на гриле куриные крылышки.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Тесто #Сосиска