Лягушка в норе: порадуйте близких традиционным британским блюдом

Обязательно приготовьте это блюдо

Традиционные британские блюда, как пастуший пирог, очень вкусные и сытные. А еще англичане очень любят пошутить. Это проявляется даже в названии блюд.

Вот скажите, сосиска в тесте – это смешно? Не особо. А если предложить вам "лягушку в норе". Это, по факту, сосиски в тесте, но в несколько иной форме. Рецептом поделились на Shuba.life.

Ингредиенты:

Колбаски для жарки – 4 шт.

Лук красный — 1/2 шт.

Бекон сырого копчения — 150 г

Сыр горгонзола — 125 г

Розмарин свежий – 2 ст. л.

Масло по вкусу

Для кляра:

Яйцо – 3 шт.

Мука пшеничная — 110 г

Молоко 3,2% — 280 мл

Способ приготовления:

Сначала разогреваем духовку до 250 градусов. Смешиваем все ингредиенты для кляра и сосиски, красный лук и бекон. На 5 минут отправляем в духовку. За это время сосиски должны подрумяниться. Быстро достаньте форму и вылейте тесто вокруг сосисок. Сверху посыпьте горгонзолой и розмарином. Осторожно сверните форму в духовку. Готовьте еще 25-30 минут, пока кляр не поднимется и не приобретет золотистый цвет.

Блюдо получается удивительно вкусное. Нежный кляр с творогом и разматином приятно оттеняет насыщенный вкус сосисок. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить на гриле куриные крылышки.