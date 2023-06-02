Лягушка в норе: порадуйте близких традиционным британским блюдом
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Обязательно приготовьте это блюдо
Традиционные британские блюда, как пастуший пирог, очень вкусные и сытные. А еще англичане очень любят пошутить. Это проявляется даже в названии блюд.
Вот скажите, сосиска в тесте – это смешно? Не особо. А если предложить вам "лягушку в норе". Это, по факту, сосиски в тесте, но в несколько иной форме. Рецептом поделились на Shuba.life.
Ингредиенты:
- Колбаски для жарки – 4 шт.
- Лук красный — 1/2 шт.
- Бекон сырого копчения — 150 г
- Сыр горгонзола — 125 г
- Розмарин свежий – 2 ст. л.
- Масло по вкусу
- Для кляра:
- Яйцо – 3 шт.
- Мука пшеничная — 110 г
- Молоко 3,2% — 280 мл
Способ приготовления:
- Сначала разогреваем духовку до 250 градусов. Смешиваем все ингредиенты для кляра и сосиски, красный лук и бекон.
- На 5 минут отправляем в духовку. За это время сосиски должны подрумяниться.
- Быстро достаньте форму и вылейте тесто вокруг сосисок. Сверху посыпьте горгонзолой и розмарином.
- Осторожно сверните форму в духовку. Готовьте еще 25-30 минут, пока кляр не поднимется и не приобретет золотистый цвет.
Блюдо получается удивительно вкусное. Нежный кляр с творогом и разматином приятно оттеняет насыщенный вкус сосисок. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить на гриле куриные крылышки.