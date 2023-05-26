Вы больше не зайдете ни в KFC, ни в McDonalds: рецепт потрясающих крылышек на мангале

Крылышки, простой маринад и мангал — все, что нужно для этого блюда

Весна уже радует нас теплыми денечками. Самое время собраться с друзьями на свежем воздухе и посидеть у костра.

Если вы еще только думаете, что приготовить на природе, тогда рекомендуем попробовать куриные крылышки по рецепту "Мета". Приготовленные на мангале, с великолепной румяной корочкой и нежным сочным мясом внутри, по вкусу они получатся даже лучше, чем в ресторанах быстрого питания. Но учтите: сделаете раз — и будете готовить крылышки постоянно!

Как приготовить куриные крылышки на мангале

Ингредиенты:

куриное крыло — 1 кг;

соус соевый — 100 мл;

мед — 2 ст.л;

чеснок — 3 зубчика;

масло растительное — 2 ст.л;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Хорошо промойте мясо и уберите лишнюю влагу бумажными полотенцами. Для маринада просто смешайте до однородности мед, соевый соус, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и масло. Положите в приготовленный маринад крылышки и дайте пропитаться им пару часов. Жарьте крылышки на мангале примерно 30-35 минут с обеих сторон. Приятного аппетита!

Подавать их лучше всего с овощами. Витаминный салат из редиса отлично будет сочетаться с крылышками.