Вы больше не зайдете ни в KFC, ни в McDonalds: рецепт потрясающих крылышек на мангале
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Крылышки, простой маринад и мангал — все, что нужно для этого блюда
Весна уже радует нас теплыми денечками. Самое время собраться с друзьями на свежем воздухе и посидеть у костра.
Если вы еще только думаете, что приготовить на природе, тогда рекомендуем попробовать куриные крылышки по рецепту "Мета". Приготовленные на мангале, с великолепной румяной корочкой и нежным сочным мясом внутри, по вкусу они получатся даже лучше, чем в ресторанах быстрого питания. Но учтите: сделаете раз — и будете готовить крылышки постоянно!
Как приготовить куриные крылышки на мангале
Ингредиенты:
- куриное крыло — 1 кг;
- соус соевый — 100 мл;
- мед — 2 ст.л;
- чеснок — 3 зубчика;
- масло растительное — 2 ст.л;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Хорошо промойте мясо и уберите лишнюю влагу бумажными полотенцами.
- Для маринада просто смешайте до однородности мед, соевый соус, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и масло.
- Положите в приготовленный маринад крылышки и дайте пропитаться им пару часов.
- Жарьте крылышки на мангале примерно 30-35 минут с обеих сторон. Приятного аппетита!
Подавать их лучше всего с овощами. Витаминный салат из редиса отлично будет сочетаться с крылышками.