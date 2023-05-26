Ви більше не зайдете ні в KFC, ні в McDonalds: рецепт приголомшливих крилець на мангалі
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Крильця, простий маринад і мангал — все, що потрібно для цієї страви
Весна вже тішить нас теплими деньками. Саме час зібратися з друзями на свіжому повітрі та посидіти біля вогнища.
Якщо ви ще тільки думаєте, що приготувати на природі, тоді рекомендуємо скуштувати курячі крильця за рецептом "Мета". Приготовлені на мангалі, з чудовою рум’яною скоринкою та ніжним соковитим м’ясом усередині, на смак вони вийдуть навіть кращими, ніж у ресторанах швидкого харчування. Але врахуйте: зробите раз — і готуватимете крильця постійно!
Як приготувати курячі крильця на мангалі
Інгредієнти:
- куряче крило — 1 кг;
- соус соєвий — 100 мл;
- мед — 2 ст.л;
- часник — 3 зубчики;
- олія рослинна — 2 ст.л;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Добре промийте м’ясо і заберіть зайву вологу паперовими рушниками.
- Для маринаду просто змішайте до однорідності мед, соєвий соус, пропущений через прес часник, сіль, перець та олію.
- Покладіть у приготовлений маринад крильця та дайте просочитися їм кілька годин.
- Смажте крильця на мангалі приблизно 30-35 хвилин з обох боків. Смачного!
Подавати їх краще з овочами. Вітамінний салат з редьки відмінно поєднуватиметься з крильцями.