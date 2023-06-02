Жаба в норі: порадуйте близьких традиційною британською стравою

Обов’язково приготуйте цю страву

Традиційні британькі страви, як от пастуший пиріг, дуже смачні і ситні. А ще англійці дуже люблять пожартувати. Це проявляється навіть у назві страв.

От скажіть, сосиска у тісті — це смішно? Не дуже. А якщо запропонувати вам "жабу в норі". Це, по факту, сосиски у тісті, але в дещо інакшій формі. Рецептом поділились на Shuba.life.

Інгредієнти:

Ковбаски для смаження — 4 шт.

Цибуля червона — 1/2 шт.

Бекон сирого копчення — 150 г

Сир горгонзола — 125 г

Розмарин свіжий — 2 ст. л.

Олія — до смаку

Для кляру:

Яйце — 3 шт.

Борошно пшеничне — 110 г

Молоко 3,2% — 280 мл

Спосіб приготування:

Спершу розігріваємо духовку до 250 градусів. Змішуємо всі інгредієнти для кляру та сосиски, червону цибулю та бекон. На 5 хвилин відправляємо все у духовку. За цей час сосиски повинні підрум’янитися. Швидко дістаньте форму та вилийте тісто навколо сосисок. Зверху посипте горгонзолою та розмарином. Обережно поверніть форму в духовку. Готуйте ще 25-30 хвилин, поки кляр не підніметься та не набуде золотистого кольору.

Страва виходить напрочуд смачна. Ніжний кляр з сиром та розматином приємно відтяняє насичений смак сосисок. Також ми розповідали, як смачно посмажити на грилі курячі крильця.