Жаба в норі: порадуйте близьких традиційною британською стравою
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Обов’язково приготуйте цю страву
Традиційні британькі страви, як от пастуший пиріг, дуже смачні і ситні. А ще англійці дуже люблять пожартувати. Це проявляється навіть у назві страв.
От скажіть, сосиска у тісті — це смішно? Не дуже. А якщо запропонувати вам "жабу в норі". Це, по факту, сосиски у тісті, але в дещо інакшій формі. Рецептом поділились на Shuba.life.
Інгредієнти:
- Ковбаски для смаження — 4 шт.
- Цибуля червона — 1/2 шт.
- Бекон сирого копчення — 150 г
- Сир горгонзола — 125 г
- Розмарин свіжий — 2 ст. л.
- Олія — до смаку
- Для кляру:
- Яйце — 3 шт.
- Борошно пшеничне — 110 г
- Молоко 3,2% — 280 мл
Спосіб приготування:
- Спершу розігріваємо духовку до 250 градусів. Змішуємо всі інгредієнти для кляру та сосиски, червону цибулю та бекон.
- На 5 хвилин відправляємо все у духовку. За цей час сосиски повинні підрум’янитися.
- Швидко дістаньте форму та вилийте тісто навколо сосисок. Зверху посипте горгонзолою та розмарином.
- Обережно поверніть форму в духовку. Готуйте ще 25-30 хвилин, поки кляр не підніметься та не набуде золотистого кольору.
Страва виходить напрочуд смачна. Ніжний кляр з сиром та розматином приємно відтяняє насичений смак сосисок. Також ми розповідали, як смачно посмажити на грилі курячі крильця.