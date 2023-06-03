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Нежнейшая запеканка, от которой все будут в восторге: самый вкусный и простой рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Запеканка из цветной капусты и курицы - полезное и сытное блюдо
Запеканка из цветной капусты и курицы - полезное и сытное блюдо. Фото shuba.life

Вкусное блюдо для всей семьи

Цветная капуста – весьма полезный продукт. Она содержит невероятное количество полезных веществ и непременно должна присутствовать в рационе здорового человека. Блюда с капустой вкусные, легкие и незаменимые для обеда или ужина.

Именно такое блюдо мы по рецепту Shuba и приготовим. Запеканка из цветной капусты и курицы — это отличная альтернатива традиционным блюдам, привычным в вашей семье.

Как приготовить запеканку из цветной капусты и куриного филе

Ингредиенты на 4 порции:

  • цветная капуста — 500 г;
  • куриное филе — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • твердый сыр — 200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 200 г;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • приправа к курице — 10 г;
  • масло подсолнечное — 20 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Цветную капусту разберите на соцветия, положите в кипящую подсоленную воду и варите 3 минуты. Затем откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость.
  2. Куриное филе помойте и нарежьте брусочками. Лук очистите и порежьте полукольцами. Нагрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте филе с луком в течение 5-7 минут до легкой румяности. Посолите, поперчите и посыпьте специями.
  3. Яйца взбейте с солью, перцем и молоком до однородной массы. Добавьте натертый сыр и измельченный чеснок и перемешайте.
  4. В форму для запекания выложите цветную капусту, сверху курицу с луком. Залейте все яичной смесью и запекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут до появления золотистой корочки.

Подавайте готовую запеканку горячей! А если к блюду подать любимый соус — родных за уши не оттащишь.

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