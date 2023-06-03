Нежнейшая запеканка, от которой все будут в восторге: самый вкусный и простой рецепт

Вкусное блюдо для всей семьи

Цветная капуста – весьма полезный продукт. Она содержит невероятное количество полезных веществ и непременно должна присутствовать в рационе здорового человека. Блюда с капустой вкусные, легкие и незаменимые для обеда или ужина.

Именно такое блюдо мы по рецепту Shuba и приготовим. Запеканка из цветной капусты и курицы — это отличная альтернатива традиционным блюдам, привычным в вашей семье.

Как приготовить запеканку из цветной капусты и куриного филе

Ингредиенты на 4 порции:

цветная капуста — 500 г;

куриное филе — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

твердый сыр — 200 г;

яйца — 3 шт.;

молоко — 200 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

приправа к курице — 10 г;

масло подсолнечное — 20 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Цветную капусту разберите на соцветия, положите в кипящую подсоленную воду и варите 3 минуты. Затем откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Куриное филе помойте и нарежьте брусочками. Лук очистите и порежьте полукольцами. Нагрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте филе с луком в течение 5-7 минут до легкой румяности. Посолите, поперчите и посыпьте специями. Яйца взбейте с солью, перцем и молоком до однородной массы. Добавьте натертый сыр и измельченный чеснок и перемешайте. В форму для запекания выложите цветную капусту, сверху курицу с луком. Залейте все яичной смесью и запекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут до появления золотистой корочки.

Подавайте готовую запеканку горячей! А если к блюду подать любимый соус — родных за уши не оттащишь.