Найніжніша запіканка, від якої всі будуть у захваті: найсмачніший і найпростіший рецепт
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Смачна страва для всієї родини
Цвітна капуста — дуже корисний продукт. Вона містить неймовірну кількість корисних речовин і неодмінно має бути присутня в раціоні здорової людини. Страви з капустою смачні, легкі та незамінні для обіду чи вечері.
Саме таку страву ми за рецептом Shuba і приготуємо. Запіканка з цвітної капусти та курки – це чудова альтернатива традиційним стравам, звичним у вашій родині.
Як приготувати запіканку з цвітної капусти та курячого філе
Інгредієнти на 4 порції:
- цвітна капуста — 500 г;
- куряче філе — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- твердий сир — 200 г;
- яйця — 3 шт.;
- молоко — 200 г;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- приправа до курки — 10 г;
- олія соняшникова — 20 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Цвітну капусту розберіть на суцвіття, покладіть у киплячу підсолену воду і варіть 3 хвилини. Потім відкиньте на друшляк, щоб стекла рідина.
- Куряче філе помийте та наріжте брусочками. Цибулю очистьте і поріжте півкільцями. Нагрійте сковороду з олією та обсмажте філе з цибулею протягом 5-7 хвилин до легкої рум’яності. Посоліть, поперчіть та посипте спеціями.
- Яйця збийте із сіллю, перцем і молоком до однорідної маси. Додайте натертий сир і подрібнений часник і перемішайте.
- У форму для запікання викладіть цвітну капусту, зверху курку з цибулею. Залийте все яєчною сумішшю і запікайте в розігрітій до 180 ° C духовці 30-35 хвилин до появи золотистої скоринки.
Подавайте готову запіканку гарячою! А якщо до страви подати улюблений соус — рідних за вуха не відтягнеш.