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Найніжніша запіканка, від якої всі будуть у захваті: найсмачніший і найпростіший рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Запіканка з цвітної капусти та курки — корисна та ситна страва
Запіканка з цвітної капусти та курки — корисна та ситна страва. Фото shuba.life

Смачна страва для всієї родини

Цвітна капуста — дуже корисний продукт. Вона містить неймовірну кількість корисних речовин і неодмінно має бути присутня в раціоні здорової людини. Страви з капустою смачні, легкі та незамінні для обіду чи вечері.

Саме таку страву ми за рецептом Shuba і приготуємо. Запіканка з цвітної капусти та курки – це чудова альтернатива традиційним стравам, звичним у вашій родині.

Як приготувати запіканку з цвітної капусти та курячого філе

Інгредієнти на 4 порції:

  • цвітна капуста — 500 г;
  • куряче філе — 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • твердий сир — 200 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • молоко — 200 г;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • приправа до курки — 10 г;
  • олія соняшникова — 20 г;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Цвітну капусту розберіть на суцвіття, покладіть у киплячу підсолену воду і варіть 3 хвилини. Потім відкиньте на друшляк, щоб стекла рідина.
  2. Куряче філе помийте та наріжте брусочками. Цибулю очистьте і поріжте півкільцями. Нагрійте сковороду з олією та обсмажте філе з цибулею протягом 5-7 хвилин до легкої рум’яності. Посоліть, поперчіть та посипте спеціями.
  3. Яйця збийте із сіллю, перцем і молоком до однорідної маси. Додайте натертий сир і подрібнений часник і перемішайте.
  4. У форму для запікання викладіть цвітну капусту, зверху курку з цибулею. Залийте все яєчною сумішшю і запікайте в розігрітій до 180 ° C духовці 30-35 хвилин до появи золотистої скоринки.

Подавайте готову запіканку гарячою! А якщо до страви подати улюблений соус — рідних за вуха не відтягнеш.

Теги:
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