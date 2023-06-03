Найніжніша запіканка, від якої всі будуть у захваті: найсмачніший і найпростіший рецепт

Смачна страва для всієї родини

Цвітна капуста — дуже корисний продукт. Вона містить неймовірну кількість корисних речовин і неодмінно має бути присутня в раціоні здорової людини. Страви з капустою смачні, легкі та незамінні для обіду чи вечері.

Саме таку страву ми за рецептом Shuba і приготуємо. Запіканка з цвітної капусти та курки – це чудова альтернатива традиційним стравам, звичним у вашій родині.

Як приготувати запіканку з цвітної капусти та курячого філе

Інгредієнти на 4 порції:

цвітна капуста — 500 г;

куряче філе — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

твердий сир — 200 г;

яйця — 3 шт.;

молоко — 200 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

приправа до курки — 10 г;

олія соняшникова — 20 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Цвітну капусту розберіть на суцвіття, покладіть у киплячу підсолену воду і варіть 3 хвилини. Потім відкиньте на друшляк, щоб стекла рідина. Куряче філе помийте та наріжте брусочками. Цибулю очистьте і поріжте півкільцями. Нагрійте сковороду з олією та обсмажте філе з цибулею протягом 5-7 хвилин до легкої рум’яності. Посоліть, поперчіть та посипте спеціями. Яйця збийте із сіллю, перцем і молоком до однорідної маси. Додайте натертий сир і подрібнений часник і перемішайте. У форму для запікання викладіть цвітну капусту, зверху курку з цибулею. Залийте все яєчною сумішшю і запікайте в розігрітій до 180 ° C духовці 30-35 хвилин до появи золотистої скоринки.

Подавайте готову запіканку гарячою! А якщо до страви подати улюблений соус — рідних за вуха не відтягнеш.