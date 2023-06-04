Стакан воды и манка: вы не верили, что пончики – это так просто
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
С этим рецептом можно готовить хоть каждый день
Вкусная бюджетная выпечка – идеальный вариант для быстрого перекуса. Если вы уже пробовали невероятные мясные оладьи, обратите внимание на этот рецепт пончиков.
Пончики на дрожжах получаются пышными и воздушными. Секрет состоит в том, чтобы вместе с мукой добавить в тесто немного манки. Рецептом поделились на канале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- 200 мл теплой воды
- 2 ст л сахара
- 0,5 ч л соли
- 1 ч л дрожжей не полна
- 20 мл подсолнечного масла
- 100 г манной крупы
- 200 г муки
Пошаговый рецепт приготовления:
- В миску наливаем тёплую воду. Добавляем сразу сахар, соль, дрожжи, растительное масло и манку. Все перемешиваем.
- Добавляем муку, замешиваем мягкое тесто. Оставляем его на час в теплом месте. За это время тесто увеличится в объеме и сменит консистенцию.
- Делим тесто на 8-10 шариков. Формируем пончики.
- Разогреваем сковороду с большим количеством растительного масла. Слепленные пончики должны постоять от 10 минут и увеличиться в объеме.
- Жарим на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета. Обваливаем в сахаре или пудре.
Пончики получаются вкусными и имеют мягкое, ароматное тесто внутри и хрустящую корочку сверху. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный торт без муки и яиц.