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Стакан воды и манка: вы не верили, что пончики – это так просто

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусное тесто для жарки
Очень вкусное тесто для жарки. Фото The Diary of life

С этим рецептом можно готовить хоть каждый день

Вкусная бюджетная выпечка – идеальный вариант для быстрого перекуса. Если вы уже пробовали невероятные мясные оладьи, обратите внимание на этот рецепт пончиков.

Пончики на дрожжах получаются пышными и воздушными. Секрет состоит в том, чтобы вместе с мукой добавить в тесто немного манки. Рецептом поделились на канале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • 200 мл теплой воды
  • 2 ст л сахара
  • 0,5 ч л соли
  • 1 ч л дрожжей не полна
  • 20 мл подсолнечного масла
  • 100 г манной крупы
  • 200 г муки

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. В миску наливаем тёплую воду. Добавляем сразу сахар, соль, дрожжи, растительное масло и манку. Все перемешиваем.
  2. Добавляем муку, замешиваем мягкое тесто. Оставляем его на час в теплом месте. За это время тесто увеличится в объеме и сменит консистенцию.
  3. Делим тесто на 8-10 шариков. Формируем пончики.
  4. Разогреваем сковороду с большим количеством растительного масла. Слепленные пончики должны постоять от 10 минут и увеличиться в объеме.
  5. Жарим на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета. Обваливаем в сахаре или пудре.

Пончики получаются вкусными и имеют мягкое, ароматное тесто внутри и хрустящую корочку сверху. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный торт без муки и яиц.

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#Рецепт #Тесто #Пончики