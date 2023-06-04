Стакан воды и манка: вы не верили, что пончики – это так просто

С этим рецептом можно готовить хоть каждый день

Вкусная бюджетная выпечка – идеальный вариант для быстрого перекуса. Если вы уже пробовали невероятные мясные оладьи, обратите внимание на этот рецепт пончиков.

Пончики на дрожжах получаются пышными и воздушными. Секрет состоит в том, чтобы вместе с мукой добавить в тесто немного манки. Рецептом поделились на канале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

200 мл теплой воды

2 ст л сахара

0,5 ч л соли

1 ч л дрожжей не полна

20 мл подсолнечного масла

100 г манной крупы

200 г муки

Пошаговый рецепт приготовления:

В миску наливаем тёплую воду. Добавляем сразу сахар, соль, дрожжи, растительное масло и манку. Все перемешиваем. Добавляем муку, замешиваем мягкое тесто. Оставляем его на час в теплом месте. За это время тесто увеличится в объеме и сменит консистенцию. Делим тесто на 8-10 шариков. Формируем пончики. Разогреваем сковороду с большим количеством растительного масла. Слепленные пончики должны постоять от 10 минут и увеличиться в объеме. Жарим на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета. Обваливаем в сахаре или пудре.

Пончики получаются вкусными и имеют мягкое, ароматное тесто внутри и хрустящую корочку сверху. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный торт без муки и яиц.