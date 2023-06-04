Склянка води та манка: ви не вірили, що пончики — це так просто
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З цим рецептом можна готувати хоч щодня
Смачна бюджетна випічка — ідеальний варіант для швидкого перекусу. Якщо ви вже куштували неймовірні м’ясні оладки, зверніть увагу на цей рецепт пончиків.
Пончики на дріжджах виходять пишними та повітряними. Секрет у тому, щоб, разом із борошном, додати до тіста трохи манки. Рецептом поділились на каналі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- 200 мл теплої води
- 2 ст л цукру
- 0,5 ч л солі
- 1 ч л дріжджів не повна
- 20 мл соняшникової олії
- 100 г манної крупи
- 200 г борошна
Покроковий рецепт приготування:
- У миску наливаємо теплу воду. Додаємо одразу цукор, сіль, дріжджі, олію та манку. Все перемішуємо.
- Додаємо борошно, замішуємо м’яке тісто. Залишаємо його на годину у теплому місці. За цей час тісто збільшиться в об’ємі та змінить консистенцію.
- Ділимо тісто на 8-10 кульок. Формуємо пончики.
- Розігріваємо сковороду з великою кількістю олії. Зліплені пончики повинні постояти від 10 хвилин і ще збільшитись в об’ємі.
- Смажимо на середньому вогні, з двох боків до золотистого кольору. Обвалюємо в цукрі або пудрі.
Пончики виходять смачними та мають м’яке, ароматне тісто всередині й хрумку скоринку зверху. Також ми розповідали, як приготувати смачний торт без борошна та яєць.