Склянка води та манка: ви не вірили, що пончики — це так просто

З цим рецептом можна готувати хоч щодня

Смачна бюджетна випічка — ідеальний варіант для швидкого перекусу. Якщо ви вже куштували неймовірні м’ясні оладки, зверніть увагу на цей рецепт пончиків.

Пончики на дріжджах виходять пишними та повітряними. Секрет у тому, щоб, разом із борошном, додати до тіста трохи манки. Рецептом поділились на каналі "Школа Життя".

Інгредієнти:

200 мл теплої води

2 ст л цукру

0,5 ч л солі

1 ч л дріжджів не повна

20 мл соняшникової олії

100 г манної крупи

200 г борошна

Покроковий рецепт приготування:

У миску наливаємо теплу воду. Додаємо одразу цукор, сіль, дріжджі, олію та манку. Все перемішуємо. Додаємо борошно, замішуємо м’яке тісто. Залишаємо його на годину у теплому місці. За цей час тісто збільшиться в об’ємі та змінить консистенцію. Ділимо тісто на 8-10 кульок. Формуємо пончики. Розігріваємо сковороду з великою кількістю олії. Зліплені пончики повинні постояти від 10 хвилин і ще збільшитись в об’ємі. Смажимо на середньому вогні, з двох боків до золотистого кольору. Обвалюємо в цукрі або пудрі.

Пончики виходять смачними та мають м’яке, ароматне тісто всередині й хрумку скоринку зверху. Також ми розповідали, як приготувати смачний торт без борошна та яєць.