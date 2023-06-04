Мити або не мити рис перед приготуванням плову: знайдено відповідь на важливе питання

Ці маленькі хитрощі спрощують нам життя

Смачний розсипчастий рис у плові – це те, чого прагне кожен кулінар. Адже зварити рисову кашу з м’ясом – завдання просте, а приготувати справжній плов – це мистецтво.

Приготування улюбленого плову потребує терпіння та певних навичок. З рисом – особлива метушня, оскільки це основний інгредієнт у блюді. Досить часто виникає питання про те, чи варто промивати рис перед приготуванням плову. Разом із Рrostoway розберемося у складному питанні.

Чи потрібно мити рис перед приготуванням плову

Вважається, що крупу краще не промивати — саме тоді вона вийде смачнішою. На це навіть не впливає сорт рису.

Але зверніть увагу — при приготуванні плову крупу потрібно замочувати у воді щонайменше на півтори або дві години. Але не просто у звичайній воді – тут теж є нюанси

Головний секрет полягає в тому, щоб температура такої води, в якій замочуватиметься рис, була приблизно 60 градусів. Це означає, що крупу краще заливати гарячою водою, але не окропом. І ще важлива хитрість – таку воду потрібно добре посолити.

А ось дехто вважає, що для приготування плову важливо, щоб був спеціальний рис. Спробуйте приготувати з різних видів крупи та порівняйте!

Раніше ми розповідали, як варять рис у дорогих ресторанах. Тепер ваші страви будуть такими ж смачними, як у професійних кулінарів.