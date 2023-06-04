Мыть или не мыть рис перед приготовлением плова: найден ответ на важный вопрос

Эти маленькие хитрости упрощают нам жизнь

Вкусный рассыпчатый рис в плове – это то, к чему стремится каждый кулинар. Ведь сварить рисовую кашу с мясом – задача простая, а приготовить настоящий плов – это уже искусство.

Приготовление любимого плова требует терпения и определенных навыков. С рисом – особая возня, поскольку это основной ингредиент в блюде. Достаточно часто возникает вопрос о том, стоит ли промывать рис перед приготовлением плова. Вместе с Рrostoway разберемся в сложном вопросе.

Нужно ли мыть рис перед приготовлением плова

Считается, что крупу лучше не промывать – именно тогда она получится вкуснее. На это даже не влияет сорт риса.

Но обратите внимание – при приготовлении плова крупу нужно замачивать в воде минимум на полтора или два часа. Но не просто в обычной воде – здесь тоже есть нюансы

Главный секрет состоит в том, чтобы температура такой воды, в которой будет замачиваться рис, была примерно 60 градусов. Это означает, что крупу лучше заливать горячей водой, но не крутым кипятком. И еще важна хитрость – такую воду нужно хорошо посолить.

А вот некоторые считают, что для приготовления плова важно, чтобы был специальный рис. Попробуйте приготовить из разных видов крупы и сравните!

Раньше мы рассказывали, как варят рис в дорогих ресторанах. Теперь ваши блюда будут такими же вкусными, как у профессиональных кулинаров.