Ее любили чумаки и казаки: как приготовить полевую кашу по древнему рецепту
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Возрождаем национальную кухню вместе!
Сейчас как никогда хочется возвращаться к своим корням. Поэтому вспомним о кулеше — популярном блюде среди чумаков и казаков. Часто его готовили во время военных походов и в пути, оттуда появилось второе название — полевая каша. Основным ее ингредиентом было пшено — богатая на белки, углероды, витамины и минералы каша. Поэтому казаки и были такими сильными!
На самом деле, кулеш — это нечто среднее между густым супом и кашей. Традиционно эту кашу готовили в котле на костре, но мы вместе с Shuba предлагаем адаптированный рецепт каши.
Как приготовить кулеш — полевую казацкую кашу
Ингредиенты на 6 порций:
- пшено — 220 г;
- сало — 80 г;
- картофель — 3 шт.;
- лук — 2 шт.;
- вода — 3 л;
- лавровый лист — 2 шт.;
- зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Пшено промойте, залейте кипятком на 30 минут. Затем снова промойте холодной водой до прозрачности.
- Тем временем мелко нарежьте сало, почистите и нарежьте на кубики картофель и лук.
- Нарезанное сало обжарьте на хорошо разогретой сковороде, затем добавьте лук и жарьте до золотистого цвета.
- В кастрюле нагрейте воду, добавьте зажарку из сковороды, картофель и пшено. После закипания воды, убавьте огонь.
- Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и оставьте вариться до полной готовности.
- Добавьте зелень по вкусу и подавайте к столу готовый кулеш горячим.
Почувствуйте себя казаком в полной мере и приготовьте к кулешу аутентичные потапцы! Приятного аппетита