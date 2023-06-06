Ее любили чумаки и казаки: как приготовить полевую кашу по древнему рецепту

Возрождаем национальную кухню вместе!

Сейчас как никогда хочется возвращаться к своим корням. Поэтому вспомним о кулеше — популярном блюде среди чумаков и казаков. Часто его готовили во время военных походов и в пути, оттуда появилось второе название — полевая каша. Основным ее ингредиентом было пшено — богатая на белки, углероды, витамины и минералы каша. Поэтому казаки и были такими сильными!

На самом деле, кулеш — это нечто среднее между густым супом и кашей. Традиционно эту кашу готовили в котле на костре, но мы вместе с Shuba предлагаем адаптированный рецепт каши.

Как приготовить кулеш — полевую казацкую кашу

Ингредиенты на 6 порций:

пшено — 220 г;

сало — 80 г;

картофель — 3 шт.;

лук — 2 шт.;

вода — 3 л;

лавровый лист — 2 шт.;

зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Пшено промойте, залейте кипятком на 30 минут. Затем снова промойте холодной водой до прозрачности. Тем временем мелко нарежьте сало, почистите и нарежьте на кубики картофель и лук. Нарезанное сало обжарьте на хорошо разогретой сковороде, затем добавьте лук и жарьте до золотистого цвета. В кастрюле нагрейте воду, добавьте зажарку из сковороды, картофель и пшено. После закипания воды, убавьте огонь. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и оставьте вариться до полной готовности. Добавьте зелень по вкусу и подавайте к столу готовый кулеш горячим.

Почувствуйте себя казаком в полной мере и приготовьте к кулешу аутентичные потапцы! Приятного аппетита