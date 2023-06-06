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Ее любили чумаки и казаки: как приготовить полевую кашу по древнему рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Приготовить такой кулеш не составит труда
Приготовить такой кулеш не составит труда. Фото shuba.life

Возрождаем национальную кухню вместе!

Сейчас как никогда хочется возвращаться к своим корням. Поэтому вспомним о кулеше — популярном блюде среди чумаков и казаков. Часто его готовили во время военных походов и в пути, оттуда появилось второе название — полевая каша. Основным ее ингредиентом было пшено — богатая на белки, углероды, витамины и минералы каша. Поэтому казаки и были такими сильными!

На самом деле, кулеш — это нечто среднее между густым супом и кашей. Традиционно эту кашу готовили в котле на костре, но мы вместе с Shuba предлагаем адаптированный рецепт каши.

Как приготовить кулеш — полевую казацкую кашу

Ингредиенты на 6 порций:

  • пшено — 220 г;
  • сало — 80 г;
  • картофель — 3 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • вода — 3 л;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Пшено промойте, залейте кипятком на 30 минут. Затем снова промойте холодной водой до прозрачности.
  2. Тем временем мелко нарежьте сало, почистите и нарежьте на кубики картофель и лук.
  3. Нарезанное сало обжарьте на хорошо разогретой сковороде, затем добавьте лук и жарьте до золотистого цвета.
  4. В кастрюле нагрейте воду, добавьте зажарку из сковороды, картофель и пшено. После закипания воды, убавьте огонь.
  5. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и оставьте вариться до полной готовности.
  6. Добавьте зелень по вкусу и подавайте к столу готовый кулеш горячим.

Почувствуйте себя казаком в полной мере и приготовьте к кулешу аутентичные потапцы! Приятного аппетита

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