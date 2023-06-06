Її любили чумаки та козаки: як приготувати польову кашу за давнім рецептом
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Відроджуємо національну кухню разом!
Зараз як ніколи хочеться повертатися до свого коріння. Тому згадаємо про кулешу — популярну страву серед чумаків та козаків. Часто його готували під час військових походів та в дорозі, звідти з’явилася друга назва – польова каша. Основним її інгредієнтом було пшоно — багата на білки, вуглеці, вітаміни та мінерали каша. Тож козаки й були такі сильні!
Насправді куліш – це щось середнє між густим супом та кашею. Традиційно цю кашу готували в казані на багатті, але ми разом із Shuba пропонуємо адаптований рецепт каші.
Як приготувати куліш — польову козацьку кашу
Інгредієнти на 6 порцій:
- пшоно — 220 г;
- сало — 80 г;
- картопля — 3 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- вода — 3 л;
- лавровий лист — 2 шт.;
- зелень, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Пшоно промийте, залийте окропом на 30 хвилин. Потім промийте холодною водою до прозорості.
- Тим часом дрібно наріжте сало, почистьте і наріжте на кубики картоплю та цибулю.
- Нарізане сало обсмажте на добре розігрітій сковороді, потім додайте цибулю і смажте до золотистого кольору.
- У каструлі нагрійте воду, додайте засмажку зі сковороди, картопля та пшоно. Після закипання води зменште вогонь.
- Посолити, поперчити, додати лавровий лист і залишити варитися до повної готовності.
- Додайте зелень до смаку і подавайте до столу готовий куліш гарячим.
Відчуйте себе козаком повною мірою та приготуйте до кулешу автентичні потапці ! Смачного