Її любили чумаки та козаки: як приготувати польову кашу за давнім рецептом

Відроджуємо національну кухню разом!

Зараз як ніколи хочеться повертатися до свого коріння. Тому згадаємо про кулешу — популярну страву серед чумаків та козаків. Часто його готували під час військових походів та в дорозі, звідти з’явилася друга назва – польова каша. Основним її інгредієнтом було пшоно — багата на білки, вуглеці, вітаміни та мінерали каша. Тож козаки й були такі сильні!

Насправді куліш – це щось середнє між густим супом та кашею. Традиційно цю кашу готували в казані на багатті, але ми разом із Shuba пропонуємо адаптований рецепт каші.

Як приготувати куліш — польову козацьку кашу

Інгредієнти на 6 порцій:

пшоно — 220 г;

сало — 80 г;

картопля — 3 шт.;

цибуля — 2 шт.;

вода — 3 л;

лавровий лист — 2 шт.;

зелень, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Пшоно промийте, залийте окропом на 30 хвилин. Потім промийте холодною водою до прозорості. Тим часом дрібно наріжте сало, почистьте і наріжте на кубики картоплю та цибулю. Нарізане сало обсмажте на добре розігрітій сковороді, потім додайте цибулю і смажте до золотистого кольору. У каструлі нагрійте воду, додайте засмажку зі сковороди, картопля та пшоно. Після закипання води зменште вогонь. Посолити, поперчити, додати лавровий лист і залишити варитися до повної готовності. Додайте зелень до смаку і подавайте до столу готовий куліш гарячим.

Відчуйте себе козаком повною мірою та приготуйте до кулешу автентичні потапці ! Смачного