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Її любили чумаки та козаки: як приготувати польову кашу за давнім рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приготувати такий куліш не складе труднощів
Приготувати такий куліш не складе труднощів. Фото shuba.life

Відроджуємо національну кухню разом!

Зараз як ніколи хочеться повертатися до свого коріння. Тому згадаємо про кулешу — популярну страву серед чумаків та козаків. Часто його готували під час військових походів та в дорозі, звідти з’явилася друга назва – польова каша. Основним її інгредієнтом було пшоно — багата на білки, вуглеці, вітаміни та мінерали каша. Тож козаки й були такі сильні!

Насправді куліш – це щось середнє між густим супом та кашею. Традиційно цю кашу готували в казані на багатті, але ми разом із Shuba пропонуємо адаптований рецепт каші.

Як приготувати куліш — польову козацьку кашу

Інгредієнти на 6 порцій:

  • пшоно — 220 г;
  • сало — 80 г;
  • картопля — 3 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • вода — 3 л;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • зелень, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Пшоно промийте, залийте окропом на 30 хвилин. Потім промийте холодною водою до прозорості.
  2. Тим часом дрібно наріжте сало, почистьте і наріжте на кубики картоплю та цибулю.
  3. Нарізане сало обсмажте на добре розігрітій сковороді, потім додайте цибулю і смажте до золотистого кольору.
  4. У каструлі нагрійте воду, додайте засмажку зі сковороди, картопля та пшоно. Після закипання води зменште вогонь.
  5. Посолити, поперчити, додати лавровий лист і залишити варитися до повної готовності.
  6. Додайте зелень до смаку і подавайте до столу готовий куліш гарячим.

Відчуйте себе козаком повною мірою та приготуйте до кулешу автентичні потапці ! Смачного

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#Рецепт #Куліш #Готуємо вдома