Рецепт, который вам точно понадобиться: готовим яично-луковую намазку

Простое в приготовлении блюдо понравится вам за простоту приготовления и запоминающийся вкус

Намазки – самая простая закуска, которая всегда уместна на вашем столе. Обычно их довольно легко можно приготовить из любых ингредиентов, например рыбы, мяса, морепродуктов, зелени, овощей.

Рецепт Рrostoway предлагает приготовить такую намазку из вареных яиц и лука. Обязательно добавьте в блюдо зеленый лук для пикантного вкуса. Если есть возможность, поджарьте багет со специями на растительном масле. Но если у вас не будет такой возможности, то не беспокойтесь – намазка из яиц и лука будет смаковать идеально и на ломте свежего хлеба. Советуем не медлить и протестировать рецепт в ближайшее время!

Как приготовить яично-луковую намазку

Ингредиенты:

2 яйца;

1 небольшая луковица;

3 ст. л. масло;

2 ст. л. сметаны;

соль перец, зеленый лук – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Масло разотрите со сметаной. Яйца нужно сварить в крутую, охладить и натереть на терке. Смешайте яйца и масляное основание. В массу добавьте очень мелко порезанный лук, соль и перец. По желанию можно добавить зеленый лук. Яично-луковая намазка готова, вкусна.

Такое блюдо будет отлично сочетаться с гренками из белого хлеба. Приятного аппетита!