Позавтракаете даже через неделю: как хранить вареные яйца

Если вы сварили много яиц — это не повод их выбрасывать. Сохраните их до следующего приготовления еды

Яйца – очень ценный и вкусный продукт, который можно есть в любом виде. Часто вареные яйца добавляют в домашнюю выпечку, блины, котлеты, салаты.

Но иногда не удается рассчитать точное количество яиц, которые потребуются при приготовлении того или иного блюда. Поэтому после приготовления блюда может остаться определенное количество яиц, с которым нужно что-то сделать. Как правильно хранить вареные куриные яйца, расскажем с Рrostoway.

Как правильно хранить вареные яйца

Если же этот продукт очистить, хранить их можно достаточно короткое время – съесть их придется за сутки. Есть способ простого хранения, благодаря которому яйца будут пригодны в пищу несколько дней.

Но для этого яйца нужно оставить в скорлупе. Это защитит белок от засыхания и позволит употреблять его в пищу в течение 5-7 дней.

Лучший способ продлить "жизнь" яиц — это отправлять в специальный контейнер. Такой способ обеспечит яйцам более комфортные условия хранения в холодильнике. Причем такой способ подойдет как для яиц, так и для яиц в скорлупе.

Кстати, один лайфхак поможет проверить свежесть яиц даже на рынке. Попробуйте — и вы никогда не будете ошибаться!