Рецепт, який вам точно знадобиться: готуємо яєчно-цибулеву намазку
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Проста у приготуванні страва сподобається вам за простоту приготування та смак, що запам’ятовується
Намазки — найпростіша закуска, яка завжди доречна на вашому столі. Зазвичай їх досить легко можна приготувати з будь-яких інгредієнтів, наприклад, риби, м’яса, морепродуктів, зелені, овочів.
Рецепт Рrostoway пропонує приготувати таку намазку з варених яєць та цибулі. Обов’язково додайте до страви зелену цибулю для пікантного смаку. Якщо є можливість, підсмажте багет зі спеціями на олії. Але якщо у вас не буде такої можливості, то не турбуйтеся — намазка яєць та цибулі смакуватиме ідеально і на скибці свіжого хліба. Радимо не зволікати та протестувати рецепт найближчим часом!
Як приготувати яєчно-цибулеву намазку
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 1 невелика цибулина;
- 3 ст. л. масло;
- 2 ст. л. сметани;
- сіль перець, зелена цибуля – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Олію розітріть зі сметаною.
- Яйця потрібно зварити у круту, охолодити та натерти на тертці.
- Змішайте яйця та олійну основу.
- В масу додайте дуже дрібно порізану цибулю, сіль та перець. За бажанням можна додати зелену цибулю. Яєчно-цибулева намазка готова, смачна.
Така страва відмінно поєднуватиметься з грінками з білого хліба. Смачного!