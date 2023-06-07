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Рецепт, який вам точно знадобиться: готуємо яєчно-цибулеву намазку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Яєчно-цибулева закуска — кулінарний хіт серед закусок
Яєчно-цибулева закуска — кулінарний хіт серед закусок. Фото smachnoho.com.ua

Проста у приготуванні страва сподобається вам за простоту приготування та смак, що запам’ятовується

Намазки — найпростіша закуска, яка завжди доречна на вашому столі. Зазвичай їх досить легко можна приготувати з будь-яких інгредієнтів, наприклад, риби, м’яса, морепродуктів, зелені, овочів.

Рецепт Рrostoway пропонує приготувати таку намазку з варених яєць та цибулі. Обов’язково додайте до страви зелену цибулю для пікантного смаку. Якщо є можливість, підсмажте багет зі спеціями на олії. Але якщо у вас не буде такої можливості, то не турбуйтеся — намазка яєць та цибулі смакуватиме ідеально і на скибці свіжого хліба. Радимо не зволікати та протестувати рецепт найближчим часом!

Як приготувати яєчно-цибулеву намазку

Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • 1 невелика цибулина;
  • 3 ст. л. масло;
  • 2 ст. л. сметани;
  • сіль перець, зелена цибуля – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Олію розітріть зі сметаною.
  2. Яйця потрібно зварити у круту, охолодити та натерти на тертці.
  3. Змішайте яйця та олійну основу.
  4. В масу додайте дуже дрібно порізану цибулю, сіль та перець. За бажанням можна додати зелену цибулю. Яєчно-цибулева намазка готова, смачна.

Така страва відмінно поєднуватиметься з грінками з білого хліба. Смачного!

Теги:
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