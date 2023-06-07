Рецепт, який вам точно знадобиться: готуємо яєчно-цибулеву намазку

Проста у приготуванні страва сподобається вам за простоту приготування та смак, що запам’ятовується

Намазки — найпростіша закуска, яка завжди доречна на вашому столі. Зазвичай їх досить легко можна приготувати з будь-яких інгредієнтів, наприклад, риби, м’яса, морепродуктів, зелені, овочів.

Рецепт Рrostoway пропонує приготувати таку намазку з варених яєць та цибулі. Обов’язково додайте до страви зелену цибулю для пікантного смаку. Якщо є можливість, підсмажте багет зі спеціями на олії. Але якщо у вас не буде такої можливості, то не турбуйтеся — намазка яєць та цибулі смакуватиме ідеально і на скибці свіжого хліба. Радимо не зволікати та протестувати рецепт найближчим часом!

Як приготувати яєчно-цибулеву намазку

Інгредієнти:

2 яйця;

1 невелика цибулина;

3 ст. л. масло;

2 ст. л. сметани;

сіль перець, зелена цибуля – на свій смак.

Спосіб приготування:

Олію розітріть зі сметаною. Яйця потрібно зварити у круту, охолодити та натерти на тертці. Змішайте яйця та олійну основу. В масу додайте дуже дрібно порізану цибулю, сіль та перець. За бажанням можна додати зелену цибулю. Яєчно-цибулева намазка готова, смачна.

Така страва відмінно поєднуватиметься з грінками з білого хліба. Смачного!