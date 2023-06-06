Поснідаєте навіть за тиждень: як зберігати варені яйця

Якщо ви зварили багато яєць, це не привід їх викидати. Збережіть їх до наступного приготування їжі

Яйця – дуже цінний і смачний продукт, який можна їсти у будь-якому вигляді. Часто варені яйця додають у домашню випічку, млинці, котлети, салати.

Але іноді не вдається розрахувати точну кількість яєць, які будуть потрібні при приготуванні тієї чи іншої страви. Тому після приготування страви може залишитись певна кількість яєць, з якою потрібно щось зробити. Як правильно зберігати варені курячі яйця, розповімо з Рrostoway.

Як правильно зберігати варені яйця

Якщо цей продукт очистити, зберігати їх можна досить короткий час – з’їсти їх доведеться за добу. Є спосіб простого зберігання, завдяки якому яйця будуть придатні кілька днів.

Але для цього яйця потрібно залишити у шкаралупі. Це захистить білок від засихання і дозволить вживати його протягом 5-7 днів.

Найкращий спосіб продовжити "життя" яєць — це відправляти у спеціальний контейнер. Такий спосіб забезпечить яйцям комфортніші умови зберігання в холодильнику. Причому такий спосіб підійде як для яєць, так і для яєць у шкаралупі.

До речі, лайфхак допоможе перевірити свіжість яєць навіть на ринку. Спробуйте — і ви ніколи не помилятиметеся!