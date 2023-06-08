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Мясной рулет с шампиньонами по этому рецепту вы будете готовить на все праздники

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Мясной рулет - деликатесное блюдо за копейки
Мясной рулет - деликатесное блюдо за копейки. Фото https://znaj.ua/

Нереально вкусное и сочное блюдо

Обычно в качестве главного мясного блюда подаются классические котлеты, отбивные, гуляш, а на праздники – в лучшем случае запеченная курочка. А мы удивим гостей мясным рулетом с грибной начинкой!

Для этого блюда по рецепту Ukr.Media куриное филе предварительно нужно замариновать в йогурте с горчицей – это сделает рулет более мягким и сочным. Годами проверенное сочетание курицы, шампиньонов и сыра никого не оставит равнодушным.

Как приготовить мясной рулет с грибной начинкой

Ингредиенты:

  • куриное филе — 2 шт.;
  • шампиньоны — 10 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • сыр – 30 г;
  • растительное масло — 2 ст.л.;
  • йогурт или сметана – 1 ст. л.;
  • горчица — 1 ст. л.;
  • петрушка – 1 ст. л.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отбиваем куриное филе. Смешиваем йогурт (или сметану) с горчицей, натираем филе, оставляем мариноваться.
  2. Мелкими кубиками нарезаем 1 луковицу и грибы.
  3. На растительном масле обжариваем лук, добавляем грибы и жарим до готовности.
  4. Мелко режем петрушку и чеснок, творог трем на терке.
  5. Грибы и лук солим по своему вкусу, добавляем чеснок, петрушку, сыр, перемешиваем и снимаем с огня.
  6. Филе выкладываем внахлест друг на друга и по центру выкладываем начинку и скручиваем рулет. Скрепляем зубочистками и отправляем в форму швом вниз.
  7. Выпекаем при 180 градусах 20-30 минут. Блюдо готовое, приятного аппетита.

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