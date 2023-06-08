Мясной рулет с шампиньонами по этому рецепту вы будете готовить на все праздники
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Нереально вкусное и сочное блюдо
Обычно в качестве главного мясного блюда подаются классические котлеты, отбивные, гуляш, а на праздники – в лучшем случае запеченная курочка. А мы удивим гостей мясным рулетом с грибной начинкой!
Для этого блюда по рецепту Ukr.Media куриное филе предварительно нужно замариновать в йогурте с горчицей – это сделает рулет более мягким и сочным. Годами проверенное сочетание курицы, шампиньонов и сыра никого не оставит равнодушным.
Как приготовить мясной рулет с грибной начинкой
Ингредиенты:
- куриное филе — 2 шт.;
- шампиньоны — 10 шт.;
- лук – 1 шт.;
- сыр – 30 г;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- йогурт или сметана – 1 ст. л.;
- горчица — 1 ст. л.;
- петрушка – 1 ст. л.;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль, черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Отбиваем куриное филе. Смешиваем йогурт (или сметану) с горчицей, натираем филе, оставляем мариноваться.
- Мелкими кубиками нарезаем 1 луковицу и грибы.
- На растительном масле обжариваем лук, добавляем грибы и жарим до готовности.
- Мелко режем петрушку и чеснок, творог трем на терке.
- Грибы и лук солим по своему вкусу, добавляем чеснок, петрушку, сыр, перемешиваем и снимаем с огня.
- Филе выкладываем внахлест друг на друга и по центру выкладываем начинку и скручиваем рулет. Скрепляем зубочистками и отправляем в форму швом вниз.
- Выпекаем при 180 градусах 20-30 минут. Блюдо готовое, приятного аппетита.
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