Мясной рулет с шампиньонами по этому рецепту вы будете готовить на все праздники

Нереально вкусное и сочное блюдо

Обычно в качестве главного мясного блюда подаются классические котлеты, отбивные, гуляш, а на праздники – в лучшем случае запеченная курочка. А мы удивим гостей мясным рулетом с грибной начинкой!

Для этого блюда по рецепту Ukr.Media куриное филе предварительно нужно замариновать в йогурте с горчицей – это сделает рулет более мягким и сочным. Годами проверенное сочетание курицы, шампиньонов и сыра никого не оставит равнодушным.

Как приготовить мясной рулет с грибной начинкой

Ингредиенты:

куриное филе — 2 шт.;

шампиньоны — 10 шт.;

лук – 1 шт.;

сыр – 30 г;

растительное масло — 2 ст.л.;

йогурт или сметана – 1 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

петрушка – 1 ст. л.;

чеснок – 1 зубчик;

соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления:

Отбиваем куриное филе. Смешиваем йогурт (или сметану) с горчицей, натираем филе, оставляем мариноваться. Мелкими кубиками нарезаем 1 луковицу и грибы. На растительном масле обжариваем лук, добавляем грибы и жарим до готовности. Мелко режем петрушку и чеснок, творог трем на терке. Грибы и лук солим по своему вкусу, добавляем чеснок, петрушку, сыр, перемешиваем и снимаем с огня. Филе выкладываем внахлест друг на друга и по центру выкладываем начинку и скручиваем рулет. Скрепляем зубочистками и отправляем в форму швом вниз. Выпекаем при 180 градусах 20-30 минут. Блюдо готовое, приятного аппетита.

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