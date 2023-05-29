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Опытные кулинары делятся: как правильно разделать курицу

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Без куриного мяса невозможно представить нашу кухню
Без куриного мяса невозможно представить нашу кухню. Фото 1000.menu

Превратить курицу в ароматное блюдо легко

Мы не представляем кухни без любимой курочки, ведь из нее можно приготовить множество разнообразных блюд. Однако кажется, что разделать ее — целое искусство.

Вместе с Shuba расскажем, как обработать птицу, как настоящий повар. Качественно разрезав курицу, вы получите кусочки, которые приятно видеть в тарелке.

Как правильно разрезать курицу

Все, что вам нужно — острый нож и большая разделочная доска. Ножницы пригодятся для удаления позвоночника и помогут отделить суставы и прорезать кожу между костями.

Начните обработку птицы с удаления внутренностей, шеи и гузки. Тщательно промойте тушку снаружи и внутри и просушите ее бумажными полотенцами.

Поместите курицу на разделочную доску грудкой вверх так, чтобы голени направлены к вам. Оттяните одну куриную ногу от тушки и прорежьте кожу между бедром и туловищем.

Затем отведите бедро вниз, к разделочной доске. Бедренная кость должна выйти из сустава. Вставьте нож в этот сустав и разрежьте его насквозь, отделив окорочок от тушки. Повторите то же самое со вторым окорочком.

Положите отрезанный окорочок кожей вниз и разрежьте его по линии жира между голенью и бедром через сустав, разделяя на две части. Так же разделайте второй окорочок.

Переверните птицу на бок и оттяните одно крыло от туловища. Прощупайте сустав крыла в том месте, где он соединяется с тушкой. Сделайте небольшой надрез на внешней стороне этого сустава, затем еще один надрез на внутренней стороне. Разрежьте сустав и отделите его от тушки. Таким образом вы получите крыло. Переверните курицу на другую сторону и отрежьте второе крыло. Если вы хотите отделить кончики крыльев, отрежьте их ножницами.

Переверните птицу так, чтобы грудка оказалась на доске. Найдите линию жира, проходящую по диагонали вверх от конца хвоста к крылу. Ножницами разрежьте ребра по этой линии, далее сделайте то же самое с другой стороны.

Если нужна грудка на кости, разрежьте ее вдоль грудины на две половины. Чтобы получить филе без костей, переверните курицу грудкой вверх. Разрежьте кожу вдоль по центру грудины. Начните с левой стороны. Вставьте нож в центральный хрящ и отделяйте филе от кости, подрезая мясо ножом, пока оно не снимется с кости. Повторите с другой частью грудки.

После всей обработки вы получите 8 кусков курицы: две части грудки, два бедра, две голени и два крыла. Приготовьте их сразу или отправьте в морозильную камеру и используйте позже. Если вы хотите заморозить куриные части, заверните их в отдельные пакеты для удобства. А вот разморозить мясо можно с помощью одного лайфхака.

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#Мясо #Курица #Лайфхак