М’ясний рулет з печерицями за цим рецептом ви готуватимете на всі свята

Нереально смачна та соковита страва

Зазвичай як головне м’ясне блюдо подаються класичні котлети, відбивні, гуляш, а на свята – у кращому випадку запечена курочка. А ми здивуємо гостей м’ясним рулетом із грибною начинкою!

Для цієї страви за рецептом Ukr.Media куряче філе попередньо потрібно замаринувати в йогурті з гірчицею – це зробить рулет м’якшим та соковитішим. Роками перевірене поєднання курки, печериць та сиру нікого не залишить байдужим.

Як приготувати м’ясний рулет з грибною начинкою

Інгредієнти:

куряче філе — 2 шт.;

печериці — 10 шт.;

цибуля – 1 шт.;

сир – 30 г;

рослинна олія — 2 ст.л.;

йогурт чи сметана – 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ст. л.;

петрушка – 1 ст. л.;

часник – 1 зубчик;

сіль, чорний перець — на свій смак.

Спосіб приготування:

Відбиваємо куряче філе. Змішуємо йогурт (або сметану) з гірчицею, натираємо філе, залишаємо маринуватися. Дрібними кубиками нарізаємо 1 цибулину та гриби. На олії обсмажуємо цибулю, додаємо гриби і смажимо до готовності. Дрібно ріжемо петрушку та часник, сир трьом на тертці. Гриби та цибулю солимо на свій смак, додаємо часник, петрушку, сир, перемішуємо і знімаємо з вогню. Філе викладаємо внапусток один на одного і по центру викладаємо начинку і скручуємо рулет. Скріплюємо зубочистками та відправляємо у форму швом донизу. Випікаємо при 180 градусах 20-30 хвилин. Страва готова, смачного.

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