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М’ясний рулет з печерицями за цим рецептом ви готуватимете на всі свята

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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М’ясний рулет — делікатесне блюдо за копійки
М’ясний рулет — делікатесне блюдо за копійки. Фото https://znaj.ua/

Нереально смачна та соковита страва

Зазвичай як головне м’ясне блюдо подаються класичні котлети, відбивні, гуляш, а на свята – у кращому випадку запечена курочка. А ми здивуємо гостей м’ясним рулетом із грибною начинкою!

Для цієї страви за рецептом Ukr.Media куряче філе попередньо потрібно замаринувати в йогурті з гірчицею – це зробить рулет м’якшим та соковитішим. Роками перевірене поєднання курки, печериць та сиру нікого не залишить байдужим.

Як приготувати м’ясний рулет з грибною начинкою

Інгредієнти:

  • куряче філе — 2 шт.;
  • печериці — 10 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сир – 30 г;
  • рослинна олія — 2 ст.л.;
  • йогурт чи сметана – 1 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ст. л.;
  • петрушка – 1 ст. л.;
  • часник – 1 зубчик;
  • сіль, чорний перець — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Відбиваємо куряче філе. Змішуємо йогурт (або сметану) з гірчицею, натираємо філе, залишаємо маринуватися.
  2. Дрібними кубиками нарізаємо 1 цибулину та гриби.
  3. На олії обсмажуємо цибулю, додаємо гриби і смажимо до готовності.
  4. Дрібно ріжемо петрушку та часник, сир трьом на тертці.
  5. Гриби та цибулю солимо на свій смак, додаємо часник, петрушку, сир, перемішуємо і знімаємо з вогню.
  6. Філе викладаємо внапусток один на одного і по центру викладаємо начинку і скручуємо рулет. Скріплюємо зубочистками та відправляємо у форму швом донизу.
  7. Випікаємо при 180 градусах 20-30 хвилин. Страва готова, смачного.

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