М’ясний рулет з печерицями за цим рецептом ви готуватимете на всі свята
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Нереально смачна та соковита страва
Зазвичай як головне м’ясне блюдо подаються класичні котлети, відбивні, гуляш, а на свята – у кращому випадку запечена курочка. А ми здивуємо гостей м’ясним рулетом із грибною начинкою!
Для цієї страви за рецептом Ukr.Media куряче філе попередньо потрібно замаринувати в йогурті з гірчицею – це зробить рулет м’якшим та соковитішим. Роками перевірене поєднання курки, печериць та сиру нікого не залишить байдужим.
Як приготувати м’ясний рулет з грибною начинкою
Інгредієнти:
- куряче філе — 2 шт.;
- печериці — 10 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- сир – 30 г;
- рослинна олія — 2 ст.л.;
- йогурт чи сметана – 1 ст. л.;
- гірчиця — 1 ст. л.;
- петрушка – 1 ст. л.;
- часник – 1 зубчик;
- сіль, чорний перець — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Відбиваємо куряче філе. Змішуємо йогурт (або сметану) з гірчицею, натираємо філе, залишаємо маринуватися.
- Дрібними кубиками нарізаємо 1 цибулину та гриби.
- На олії обсмажуємо цибулю, додаємо гриби і смажимо до готовності.
- Дрібно ріжемо петрушку та часник, сир трьом на тертці.
- Гриби та цибулю солимо на свій смак, додаємо часник, петрушку, сир, перемішуємо і знімаємо з вогню.
- Філе викладаємо внапусток один на одного і по центру викладаємо начинку і скручуємо рулет. Скріплюємо зубочистками та відправляємо у форму швом донизу.
- Випікаємо при 180 градусах 20-30 хвилин. Страва готова, смачного.
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