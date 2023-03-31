Відбивні будуть врятовані: чим відбити м’ясо, якщо немає молотка

Вам завжди прийдуть на допомогу кухонне приладдя, яке є під рукою

М’ясо – улюблений продукт майже в кожної людини. Скільки чарівних страв можна приготувати з нього — і найсмачніші котлети, і перші страви на будь-який смак, і відбивні.

Ось про відбивних хотілося б поговорити окремо. Якщо страву приготувати правильно, вони прямо тануть у роті. М’ясо необхідно нарізати, відбити, запанірувати та посмажити.

Що робити, якщо вдома немає спеціального молотка? Чи можливо відбити м’ясо підручними засобами? Ukr.Media розповідає, як це зробити. Перевіримо, можливо, відбивні вийдуть ще смачнішими?

Як відбити м’ясо без спеціального молотка

У цьому вам допоможе товстий та важкий ніж. М’ясо необхідно відбивати тупою стороною. До речі, саме так роблять професійні кухарі.

Відбити м’ясо можна за допомогою звичайної скляної пляшки — це можна зробити шийкою. Тоді м’ясо стане дуже м'яким та ніжним.

Молоток може замінити й качалка для розкочування тіста. Спробуйте відбити нею м’ясо, і воно точно стане м'якшим.

Можна використовувати як молоток й товкушку для пюре. Ось тут головне — не перестаратися, бо м’ясо стане сухим як підошва.

Якщо раптом у вас немає всього цього, але є звичайний камінь, то відбити м’ясо допоможе і камінь. Просто оберніть його харчовою плівкою і постукайте м’ясом.

До речі, відбивну можна приготувати у клярі за рецептом "Телеграф". Такі відбивні точно спричинять фурор!