Досвідчені кулінари діляться: як правильно обробити курку

Перетворити курку на ароматну страву легко

Ми не представляємо кухні без улюбленої курочки, адже з неї можна приготувати безліч різноманітних страв. Проте здається, що її розробити — ціле мистецтво.

Разом із Shuba розповімо, як обробити птаха, як справжній кухар. Якісно розрізавши курку, ви отримаєте шматочки, які приємно бачити у тарілці.

Як правильно розрізати курку

Все, що вам потрібно – гострий ніж та велика обробна дошка. Ножиці знадобляться для видалення хребта та допоможуть відокремити суглоби та прорізати шкіру між кістками.

Почніть обробку птиці з видалення нутрощів, шиї та гузки. Ретельно промийте тушку зовні та всередині та просушіть її паперовими рушниками.

Помістіть курку на обробну дошку грудкою вгору так, щоб гомілки спрямовані до вас. Відтягніть одну курячу ногу від тушки та проріжте шкіру між стегном та тулубом.

Потім відведіть стегно вниз до дошки. Стегнова кістка повинна вийти із суглоба. Вставте ніж у цей суглоб і розріжте його наскрізь, відокремивши стегенець від тушки. Повторіть те саме з другим стегенцем.

Покладіть відрізане стегенце шкірою вниз і розріжте його по лінії жиру між гомілкою і стегном через суглоб, поділяючи на дві частини. Так само обробіть друге стегенце.

Переверніть птаха на бік і відтягніть одне крило від тулуба. Промацайте суглоб крила там, де він з’єднується з тушкою. Зробіть невеликий надріз на зовнішній стороні суглоба, потім ще один надріз на внутрішній стороні. Розріжте суглоб і відокремте його від тушки. Таким чином ви отримаєте крило. Переверніть курку на інший бік і відріжте друге крило. Якщо ви бажаєте відокремити кінчики крил, відріжте їх ножицями.

Переверніть птаха так, щоб грудка виявилася на дошці. Знайдіть лінію жиру, що проходить по діагоналі вгору від кінця хвоста до крила. Ножицями розріжте ребра по цій лінії, далі зробіть те саме з іншого боку.

Якщо потрібна грудка на кістки, розріжте її вздовж грудини на дві половини. Щоб отримати філе без кісток, переверніть курку грудкою догори. Розріжте шкіру вздовж центру грудини. Почніть з лівого боку. Вставте ніж у центральний хрящ і відокремлюйте філе від кістки, підрізаючи м’ясо ножем, доки воно не зніметься з кістки. Повторіть з іншою частиною грудки.

Після всієї обробки ви отримаєте 8 шматків курки: дві частини грудки, два стегна, дві гомілки та два крила. Приготуйте їх одразу або відправте в морозильну камеру та використовуйте пізніше. Якщо ви хочете заморозити курячі частини, загорніть їх у окремі пакети для зручності. А ось розморозити м’ясо можна за допомогою одного лайфхаку.