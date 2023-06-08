Фаршированные перцы по этому рецепту добавят пикантности вашему зимнему обеду
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Идеально для долгих зимних вечеров
Сладкий перец – идеальный овощ для приготовления салатов, как свежих, так и консервированных. Еще его фаршируют, вялят, маринуют и готовят с соусами.
Сегодня мы вместе с Uaportal приготовим фаршированный перец — вкусную и полезную заготовку на зиму. Его можно приготовить в качестве полуфабриката и заморозить или закрыть в банках как маринованные фаршированные перцы.
Как приготовить фаршированный перец в банках
Ингредиенты:
- 1 кг болгарского перца;
- 200 г моркови;
- 400 г капусты;
- 300 г помидоров черри.
Для маринада:
- 1 л воды;
- 150 мл уксуса 9%;
- 40 г соли;
- 200 г сахара;
- 100 мл подсолнечного масла;
- 4 шт. горошка душистого перца;
- 1 шт. лаврового листа.
Способ приготовления:
- Натрите морковь на крупной терке, нашинкуйте капусту мелко.
- Смешайте морковь и капусту, добавьте соль и помните руками, чтобы овощи выделили сок.
- Вырежьте хвостик и семена из болгарского перца, а затем начините их капустой и морковью. Разместите перцы в глубокой посуде.
- Для маринада в кастрюлю налейте воду и добавьте соль, сахар, перец горошком, лавровый лист, масло, уксус и доведите до кипения.
- Залейте перцы маринадом и положите что-то тяжелое сверху. Оставьте на 2 часа. Затем поместите посуду с фитилем в холодильник на 2 дня.
- Разложите перцы по стерилизованным банкам, а между ними добавьте помидоры черри. Залейте маринадом.
- Поставьте банки в большую кастрюлю с тканью на дне. Залейте водой в кастрюлю до уровня плеч банок и доведите до кипения. Варите в течение 15 минут. Закройте банки стерилизованными крышками и поставьте вверх дном. Накройте пледом и оставьте до полного охлаждения банок.
А вы знали, что стерилизация банок паром — не единственный способ? Мы ранее рассказывали подробно, как еще можно подготовить банки для заготовок.