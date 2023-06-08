Фаршированные перцы по этому рецепту добавят пикантности вашему зимнему обеду

Идеально для долгих зимних вечеров

Сладкий перец – идеальный овощ для приготовления салатов, как свежих, так и консервированных. Еще его фаршируют, вялят, маринуют и готовят с соусами.

Сегодня мы вместе с Uaportal приготовим фаршированный перец — вкусную и полезную заготовку на зиму. Его можно приготовить в качестве полуфабриката и заморозить или закрыть в банках как маринованные фаршированные перцы.

Как приготовить фаршированный перец в банках

Ингредиенты:

1 кг болгарского перца;

200 г моркови;

400 г капусты;

300 г помидоров черри.

Для маринада:

1 л воды;

150 мл уксуса 9%;

40 г соли;

200 г сахара;

100 мл подсолнечного масла;

4 шт. горошка душистого перца;

1 шт. лаврового листа.

Способ приготовления:

Натрите морковь на крупной терке, нашинкуйте капусту мелко. Смешайте морковь и капусту, добавьте соль и помните руками, чтобы овощи выделили сок. Вырежьте хвостик и семена из болгарского перца, а затем начините их капустой и морковью. Разместите перцы в глубокой посуде. Для маринада в кастрюлю налейте воду и добавьте соль, сахар, перец горошком, лавровый лист, масло, уксус и доведите до кипения. Залейте перцы маринадом и положите что-то тяжелое сверху. Оставьте на 2 часа. Затем поместите посуду с фитилем в холодильник на 2 дня. Разложите перцы по стерилизованным банкам, а между ними добавьте помидоры черри. Залейте маринадом. Поставьте банки в большую кастрюлю с тканью на дне. Залейте водой в кастрюлю до уровня плеч банок и доведите до кипения. Варите в течение 15 минут. Закройте банки стерилизованными крышками и поставьте вверх дном. Накройте пледом и оставьте до полного охлаждения банок.

А вы знали, что стерилизация банок паром — не единственный способ? Мы ранее рассказывали подробно, как еще можно подготовить банки для заготовок.