Фаршировані перці за цим рецептом нададуть пікантності вашому зимовому обіду

Ідеально для довгих зимових вечорів

Солодкий перець – ідеальний овоч для приготування салатів як свіжих, так і консервованих. Ще його фарширують, в’ялять, маринують і готують із соусами.

Сьогодні ми разом з Uaportal приготуємо фарширований перець – смачну та корисну заготівлю на зиму. Його можна приготувати як напівфабрикат та заморозити або закрити в банках як мариновані фаршировані перці.

Як приготувати фарширований перець у банках

Інгредієнти:

1 кг болгарського перцю;

200 г моркви;

400 г капусти;

300 г помідорів чері.

Для маринаду:

1 л води;

150 мл оцту 9%;

40 г солі;

200 г цукру;

100 мл соняшникової олії;

4 шт. горошку запашного перцю;

1 шт. лаврового листа.

Спосіб приготування:

Натріть моркву на великій тертці, наріжте капусту дрібно. Змішайте моркву та капусту, додайте сіль і пам’ятайте руками, щоб овочі виділили сік. Виріжте хвостик і насіння з болгарського перцю, а потім начиніть його капустою та морквою. Покладіть перці в глибокий посуд. Для маринаду в каструлю налийте воду і додайте сіль, цукор, перець-горошок, лавровий лист, олію, оцет і доведіть до кипіння. Залийте перці маринадом і покладіть ґніт зверху. Залишіть на 2 години. Потім помістіть посуд з ґнотом у холодильник на 2 дні. Розкладіть перці по стерилізованих банках, а між ними додайте помідори чері. Залийте маринадом. Поставте банки у велику каструлю із тканиною на дні. Залийте водою в каструлю рівня плечей банок і доведіть до кипіння. Варіть протягом 15 хвилин. Закрийте банки стерилізованими кришками та поставте вгору дном. Накрийте пледом і залиште до охолодження банок.

А ви знали, що стерилізація банок пором не єдиний спосіб? Ми раніше докладно розповідали, як ще можна підготувати банки для заготівель.