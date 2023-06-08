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Фаршировані перці за цим рецептом нададуть пікантності вашому зимовому обіду

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Фарширований перець – яскрава закуска на зиму
Фарширований перець – яскрава закуска на зиму. Фото prosti-recepty.com

Ідеально для довгих зимових вечорів

Солодкий перець – ідеальний овоч для приготування салатів як свіжих, так і консервованих. Ще його фарширують, в’ялять, маринують і готують із соусами.

Сьогодні ми разом з Uaportal приготуємо фарширований перець – смачну та корисну заготівлю на зиму. Його можна приготувати як напівфабрикат та заморозити або закрити в банках як мариновані фаршировані перці.

Як приготувати фарширований перець у банках

Інгредієнти:

  • 1 кг болгарського перцю;
  • 200 г моркви;
  • 400 г капусти;
  • 300 г помідорів чері.

Для маринаду:

  • 1 л води;
  • 150 мл оцту 9%;
  • 40 г солі;
  • 200 г цукру;
  • 100 мл соняшникової олії;
  • 4 шт. горошку запашного перцю;
  • 1 шт. лаврового листа.

Спосіб приготування:

  1. Натріть моркву на великій тертці, наріжте капусту дрібно.
  2. Змішайте моркву та капусту, додайте сіль і пам’ятайте руками, щоб овочі виділили сік.
  3. Виріжте хвостик і насіння з болгарського перцю, а потім начиніть його капустою та морквою. Покладіть перці в глибокий посуд.
  4. Для маринаду в каструлю налийте воду і додайте сіль, цукор, перець-горошок, лавровий лист, олію, оцет і доведіть до кипіння.
  5. Залийте перці маринадом і покладіть ґніт зверху. Залишіть на 2 години. Потім помістіть посуд з ґнотом у холодильник на 2 дні.
  6. Розкладіть перці по стерилізованих банках, а між ними додайте помідори чері. Залийте маринадом.
  7. Поставте банки у велику каструлю із тканиною на дні. Залийте водою в каструлю рівня плечей банок і доведіть до кипіння. Варіть протягом 15 хвилин. Закрийте банки стерилізованими кришками та поставте вгору дном. Накрийте пледом і залиште до охолодження банок.

А ви знали, що стерилізація банок пором не єдиний спосіб? Ми раніше докладно розповідали, як ще можна підготувати банки для заготівель.

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#Рецепт #Перець #Готуємо вдома #Фарширований перець