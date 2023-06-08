Фаршировані перці за цим рецептом нададуть пікантності вашому зимовому обіду
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Ідеально для довгих зимових вечорів
Солодкий перець – ідеальний овоч для приготування салатів як свіжих, так і консервованих. Ще його фарширують, в’ялять, маринують і готують із соусами.
Сьогодні ми разом з Uaportal приготуємо фарширований перець – смачну та корисну заготівлю на зиму. Його можна приготувати як напівфабрикат та заморозити або закрити в банках як мариновані фаршировані перці.
Як приготувати фарширований перець у банках
Інгредієнти:
- 1 кг болгарського перцю;
- 200 г моркви;
- 400 г капусти;
- 300 г помідорів чері.
Для маринаду:
- 1 л води;
- 150 мл оцту 9%;
- 40 г солі;
- 200 г цукру;
- 100 мл соняшникової олії;
- 4 шт. горошку запашного перцю;
- 1 шт. лаврового листа.
Спосіб приготування:
- Натріть моркву на великій тертці, наріжте капусту дрібно.
- Змішайте моркву та капусту, додайте сіль і пам’ятайте руками, щоб овочі виділили сік.
- Виріжте хвостик і насіння з болгарського перцю, а потім начиніть його капустою та морквою. Покладіть перці в глибокий посуд.
- Для маринаду в каструлю налийте воду і додайте сіль, цукор, перець-горошок, лавровий лист, олію, оцет і доведіть до кипіння.
- Залийте перці маринадом і покладіть ґніт зверху. Залишіть на 2 години. Потім помістіть посуд з ґнотом у холодильник на 2 дні.
- Розкладіть перці по стерилізованих банках, а між ними додайте помідори чері. Залийте маринадом.
- Поставте банки у велику каструлю із тканиною на дні. Залийте водою в каструлю рівня плечей банок і доведіть до кипіння. Варіть протягом 15 хвилин. Закрийте банки стерилізованими кришками та поставте вгору дном. Накрийте пледом і залиште до охолодження банок.
А ви знали, що стерилізація банок пором не єдиний спосіб? Ми раніше докладно розповідали, як ще можна підготувати банки для заготівель.