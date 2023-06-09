Одно яйцо и немного масла: рецепт хрустящего и душистого печенья за пол часа
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На магазинное лакомство даже не посмотрите
Простые рецепты сладкого из обычных продуктов – отличный способ порадовать близких. Если вы уже готовили хрустящие рогалики, обратите внимание на этот рецепт вкусного песочного печенья.
Лакомства получаются сладкими и хрустящими, а для теста нужно совсем немного обычных продуктов. theLime подобрал простой рецепт.
Ингредиенты:
- сливочное масло — 180 г
- сахарная пудра — 60 г
- щепотка соли
- ванилин
- цедра лимона
- мука — 200 г
- яичный белок – 1 шт.
Способ приготовления:
- Сливочное масло заранее достаем из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Миксером сбиваем его с сахарной пудрой в течение нескольких минут.
- К массе добавляем яичный белок и снова взбиваем примерно 5 минут. Лимон тщательно моем, сушим. Теркой снимаем с него цедру.
- В яично-масляную смесь добавляем цедру, ванилин. Частями, замешивая, вмешиваем просеянную через сито муку.
- Перекладываем тесто в кондитерский мешок с насадкой. Противень застилаем пергаментной бумагой.
- Из кондитерского мешка отсаживаем печенье, придавая ему желаемую форму. Можно воспользоваться пакетом или вообще выложить ложкой.
- Духовку предварительно разогреваем до 180°С. Ставим печенье в горячую духовку и выпекаем примерно 25 минут.
Печенье получается очень ароматное и хрустящее. Идеально к имбирному чаю.