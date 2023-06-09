Одно яйцо и немного масла: рецепт хрустящего и душистого печенья за пол часа

На магазинное лакомство даже не посмотрите

Простые рецепты сладкого из обычных продуктов – отличный способ порадовать близких. Если вы уже готовили хрустящие рогалики, обратите внимание на этот рецепт вкусного песочного печенья.

Лакомства получаются сладкими и хрустящими, а для теста нужно совсем немного обычных продуктов. theLime подобрал простой рецепт.

Ингредиенты:

сливочное масло — 180 г

сахарная пудра — 60 г

щепотка соли

ванилин

цедра лимона

мука — 200 г

яичный белок – 1 шт.

Способ приготовления:

Сливочное масло заранее достаем из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Миксером сбиваем его с сахарной пудрой в течение нескольких минут. К массе добавляем яичный белок и снова взбиваем примерно 5 минут. Лимон тщательно моем, сушим. Теркой снимаем с него цедру. В яично-масляную смесь добавляем цедру, ванилин. Частями, замешивая, вмешиваем просеянную через сито муку. Перекладываем тесто в кондитерский мешок с насадкой. Противень застилаем пергаментной бумагой. Из кондитерского мешка отсаживаем печенье, придавая ему желаемую форму. Можно воспользоваться пакетом или вообще выложить ложкой. Духовку предварительно разогреваем до 180°С. Ставим печенье в горячую духовку и выпекаем примерно 25 минут.

Печенье получается очень ароматное и хрустящее. Идеально к имбирному чаю.