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Одно яйцо и немного масла: рецепт хрустящего и душистого печенья за пол часа

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Простой бюджетный рецепт
Простой бюджетный рецепт. Фото pelensky.pro

На магазинное лакомство даже не посмотрите

Простые рецепты сладкого из обычных продуктов – отличный способ порадовать близких. Если вы уже готовили хрустящие рогалики, обратите внимание на этот рецепт вкусного песочного печенья.

Лакомства получаются сладкими и хрустящими, а для теста нужно совсем немного обычных продуктов. theLime подобрал простой рецепт.

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 180 г
  • сахарная пудра — 60 г
  • щепотка соли
  • ванилин
  • цедра лимона
  • мука — 200 г
  • яичный белок – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло заранее достаем из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Миксером сбиваем его с сахарной пудрой в течение нескольких минут.
  2. К массе добавляем яичный белок и снова взбиваем примерно 5 минут. Лимон тщательно моем, сушим. Теркой снимаем с него цедру.
  3. В яично-масляную смесь добавляем цедру, ванилин. Частями, замешивая, вмешиваем просеянную через сито муку.
  4. Перекладываем тесто в кондитерский мешок с насадкой. Противень застилаем пергаментной бумагой.
  5. Из кондитерского мешка отсаживаем печенье, придавая ему желаемую форму. Можно воспользоваться пакетом или вообще выложить ложкой.
  6. Духовку предварительно разогреваем до 180°С. Ставим печенье в горячую духовку и выпекаем примерно 25 минут.

Печенье получается очень ароматное и хрустящее. Идеально к имбирному чаю.

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#Рецепт #Печенье #Выпечка